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Российский посол вызван в МИД Эстонии после высказывания Захаровой

Ведомости

Посол России в Эстонии Владимир Липаев был вызван в МИД республики из-за высказываний официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о премьер-министре Кае Каллас, следует из заявления эстонского МИДа.

«Встретившийся с послом России вице-канцлер МИД Рейн Таммсаар не счел нужным комментировать содержание заявления, но призвал российских представителей воздерживаться от недипломатических личных атак в адрес эстонских политиков», — подчеркнуто в заявлении.

Ранее в своем Telegram-канале Захарова написала, что прадед нынешнего премьера Эстонии — Эдуард Альвер — был начальником военизированного националистического формирования «Кайтселийт» во времена Второй мировой войны. «Именно «Кайтселийт» стал оплотом профашистских настроений в Эстонии. Его актив видел в Гитлере «освободителя Эстонии от большевиков». В «Кайтселийте» велась антисоветская военная пропаганда и прогерманская агитация с главным тезисом – «выбросить Красную армию в море», — отмечала она. Захарова также намекнула на «крепкие семейные традиции светочей демократии, отрицающих неонацизм на Украине».

В Эстонии ранее приняли решение о закрытии российского консульства в Нарве и консульского отдела в Тарту. 18 марта после начала военной операции российских войск Таллин выдворил трех сотрудников российского посольства. После этого также закрылось генеральное консульство республики в Санкт-Петербурге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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