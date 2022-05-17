Российский посол вызван в МИД Эстонии после высказывания Захаровой
Посол России в Эстонии Владимир Липаев был вызван в МИД республики из-за высказываний официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о премьер-министре Кае Каллас, следует из заявления эстонского МИДа.
«Встретившийся с послом России вице-канцлер МИД Рейн Таммсаар не счел нужным комментировать содержание заявления, но призвал российских представителей воздерживаться от недипломатических личных атак в адрес эстонских политиков», — подчеркнуто в заявлении.
Ранее в своем Telegram-канале Захарова написала, что прадед нынешнего премьера Эстонии — Эдуард Альвер — был начальником военизированного националистического формирования «Кайтселийт» во времена Второй мировой войны. «Именно «Кайтселийт» стал оплотом профашистских настроений в Эстонии. Его актив видел в Гитлере «освободителя Эстонии от большевиков». В «Кайтселийте» велась антисоветская военная пропаганда и прогерманская агитация с главным тезисом – «выбросить Красную армию в море», — отмечала она. Захарова также намекнула на «крепкие семейные традиции светочей демократии, отрицающих неонацизм на Украине».
В Эстонии ранее приняли решение о закрытии российского консульства в Нарве и консульского отдела в Тарту. 18 марта после начала военной операции российских войск Таллин выдворил трех сотрудников российского посольства. После этого также закрылось генеральное консульство республики в Санкт-Петербурге.