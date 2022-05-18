МИД России объявил о высылке 34 французских дипломатов

В начале апреля французский МИД объявил о высылке российских дипломатов, чьи действия, по оценке Парижа, угрожали безопасности государства. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такое решение закрывает окно для развития дипломатических отношений, отметив, что в случае продолжения высылок есть риск разрыва дипломатических отношений.