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МИД России объявил о высылке 34 французских дипломатов

Ведомости

Министерство иностранных дел России объявило о высылке 34 сотрудников французских дипломатических учреждений в ответ на объявление персонами нон грата 41 российского дипломата, следует из заявления внешнеполитического ведомства. Такая нота была вручена послу Франции в Москве Пьеру Леви.

«В качестве ответной меры 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены «persona nоn grata». Им предписано покинуть территорию России в двухнедельный срок с момента вручения послу соответствующей ноты», — говорится в заявлении. В МИДе отметили, что «ничем не обоснованная» высылка российских дипломатов наносит серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству.

В начале апреля французский МИД объявил о высылке российских дипломатов, чьи действия, по оценке Парижа, угрожали безопасности государства. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такое решение закрывает окно для развития дипломатических отношений, отметив, что в случае продолжения высылок есть риск разрыва дипломатических отношений.

Ранее сегодня в МИД был также вызван посол Испании в Москве Маркос Гомес Мартинес. В апреле МИД королевства объявил о высылке 27 российских дипломатов. Как пояснял посол России в Мадриде Юрий Корчагин, ему сказали, что деятельность высылаемых сотрудников посольства «не совместима с дипломатической деятельностью».

Страны Запада объявили о высылке части сотрудников посольств России из своих столиц после начала спецоперации на Украине. Вторая волна высылки дипломатов началась после 3 апреля, когда AFP, Reuters и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали фото и видео из украинской Бучи.

Россия приняла зеркальные меры по отношению к ряду стран, отвергнув все выдвинутые обвинения. МИД России уже объявил о высылке из Москвы дипломатов ЕС, Японии, Норвегии, Швеции, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Дании и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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