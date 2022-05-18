МИД России объявил о высылке 34 французских дипломатов
Министерство иностранных дел России объявило о высылке 34 сотрудников французских дипломатических учреждений в ответ на объявление персонами нон грата 41 российского дипломата, следует из заявления внешнеполитического ведомства. Такая нота была вручена послу Франции в Москве Пьеру Леви.
«В качестве ответной меры 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены «persona nоn grata». Им предписано покинуть территорию России в двухнедельный срок с момента вручения послу соответствующей ноты», — говорится в заявлении. В МИДе отметили, что «ничем не обоснованная» высылка российских дипломатов наносит серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству.
В начале апреля французский МИД объявил о высылке российских дипломатов, чьи действия, по оценке Парижа, угрожали безопасности государства. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такое решение закрывает окно для развития дипломатических отношений, отметив, что в случае продолжения высылок есть риск разрыва дипломатических отношений.
Ранее сегодня в МИД был также вызван посол Испании в Москве Маркос Гомес Мартинес. В апреле МИД королевства объявил о высылке 27 российских дипломатов. Как пояснял посол России в Мадриде Юрий Корчагин, ему сказали, что деятельность высылаемых сотрудников посольства «не совместима с дипломатической деятельностью».
Страны Запада объявили о высылке части сотрудников посольств России из своих столиц после начала спецоперации на Украине. Вторая волна высылки дипломатов началась после 3 апреля, когда AFP, Reuters и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали фото и видео из украинской Бучи.
Россия приняла зеркальные меры по отношению к ряду стран, отвергнув все выдвинутые обвинения. МИД России уже объявил о высылке из Москвы дипломатов ЕС, Японии, Норвегии, Швеции, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Дании и др.