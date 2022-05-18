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Вице-премьер Борисов сообщил о поставках в войска лазерных комплексов «Пересвет»

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Лазерные комплексы «Пересвет» серийно поставляются в российскую армию, заявил вице-премьер Юрий Борисов, выступая на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

«Пересвет» уже серийно поставляется в войска, и он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на высотах до 1,5 тыс. километров, выводя их из строя во время пролета за счет использования лазерного излучения», — пояснил Борисов. По его словам, также «на подходе» в ближайшее десятилетие в российские войска находятся»системы вооружения на новых физических принципах, электромагнитное широкополосное оружие».

О боевом лазере «Пересвет» впервые вместе с другими передовыми системами вооружений рассказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. В декабре 2018 г. комплексы заступили на опытно-боевое дежурство в Воздушно-космические войска (ВКС) России. «Пересвет» предназначен для прикрытия передвижения стратегических ракетных комплексов. По словам министра обороны Сергей Шойгу, эти комплексы развернуты в позиционных районах пяти дивизий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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