Вице-премьер Борисов сообщил о поставках в войска лазерных комплексов «Пересвет»

Лазерные комплексы «Пересвет» серийно поставляются в российскую армию, заявил вице-премьер Юрий Борисов, выступая на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».



«Пересвет» уже серийно поставляется в войска, и он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на высотах до 1,5 тыс. километров, выводя их из строя во время пролета за счет использования лазерного излучения», — пояснил Борисов. По его словам, также «на подходе» в ближайшее десятилетие в российские войска находятся»системы вооружения на новых физических принципах, электромагнитное широкополосное оружие».