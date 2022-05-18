Вице-премьер Борисов сообщил о поставках в войска лазерных комплексов «Пересвет»
Лазерные комплексы «Пересвет» серийно поставляются в российскую армию, заявил вице-премьер Юрий Борисов, выступая на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».
«Пересвет» уже серийно поставляется в войска, и он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на высотах до 1,5 тыс. километров, выводя их из строя во время пролета за счет использования лазерного излучения», — пояснил Борисов. По его словам, также «на подходе» в ближайшее десятилетие в российские войска находятся»системы вооружения на новых физических принципах, электромагнитное широкополосное оружие».
О боевом лазере «Пересвет» впервые вместе с другими передовыми системами вооружений рассказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. В декабре 2018 г. комплексы заступили на опытно-боевое дежурство в Воздушно-космические войска (ВКС) России. «Пересвет» предназначен для прикрытия передвижения стратегических ракетных комплексов. По словам министра обороны Сергей Шойгу, эти комплексы развернуты в позиционных районах пяти дивизий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).