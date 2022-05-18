Вице-премьер Борисов сообщил о начале поставок на вооружение С-500
Зенитные ракетные комплексы нового поколения С-500 «Прометей» начинают поступать на вооружение российской армии, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».
«Сегодня на вооружение уже начинают поступать комплексы, которые практически совмещают функции противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО), — это комплексы С-500», — сказал Борисов.
Изначально планировалось начать поставки в 2021 г., о чем вице-премьер говорил в июле того же года на авиасалоне «МАКС». До этого, в мае 2021 г., президент России Владимир Путин сообщил об успешном завершении испытаний С-500. В ноябре 2021 г. президент заявил, что комплексы С-500 в скором времени начнут поставлять в российские войска.
Серийное производство С-500 началось в апреле 2022 г., заявил тогда же генеральный директор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков в интервью журналу «Национальная оборона». С-500 планируется вооружить, в первую очередь, части ПВО, прикрывающие Москву.
С-500 «Прометей» разработан концерном «Алмаз-Антей». Это комплекс нового поколения систем ПВО дальнего действия, которые также совмещают и функционал противоракетной обороны — способны сбивать цели в ближнем космосе, включая спутники. Радиус поражения ЗРК составляет около 600 км. По словам военных, С-500 станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО).