Вице-премьер Борисов сообщил о начале поставок на вооружение С-500

Изначально планировалось начать поставки в 2021 г., о чем вице-премьер говорил в июле того же года на авиасалоне «МАКС». До этого, в мае 2021 г., президент России Владимир Путин сообщил об успешном завершении испытаний С-500. В ноябре 2021 г. президент заявил, что комплексы С-500 в скором времени начнут поставлять в российские войска.