В России началось серийное производство системы ПВО С-500

В мае прошлого года президент России Владимир Путин сообщил об успешном завершении испытаний С-500. В ноябре 2021 г. Путин заявил, что комплексы С-500 в скором времени начнут поставлять в российские войска. Также планировалось поставить армии более 200 летательных аппаратов и 26 ЗРК С-350 и С-400.