Газета
Политика

В России началось серийное производство системы ПВО С-500

Ведомости

Система ПВО — С-500 «Прометей» запущена в серийное производство и поступит в российские войска в сроки, определенные гособоронзаказом, сообщил генеральный директор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков в интервью журналу «Национальная оборона».

«Организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники. Боевые возможности этой системы существенно превосходят возможности ранее созданных ЗРС и ЗРК. С-500 по силам стать основой системы ВКО России. В войска она поступит в сроки, определенные государственным оборонным заказом», — сообщил Новиков.

В мае прошлого года президент России Владимир Путин сообщил об успешном завершении испытаний С-500. В ноябре 2021 г. Путин заявил, что комплексы С-500 в скором времени начнут поставлять в российские войска. Также планировалось поставить армии более 200 летательных аппаратов и 26 ЗРК С-350 и С-400.

ЗРК С-500 «Прометей» разрабатывает концерн «Алмаз-Антей». Основная задача комплекса ‒ борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности, а при необходимости ‒ и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории и, в определенных пределах, на среднем участке. Радиус поражения ЗРК составляет около 600 км.

Ранее по теме: СМИ: российская С-550 станет первой в мире системой противокосмической обороны
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных