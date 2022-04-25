В России началось серийное производство системы ПВО С-500
Система ПВО — С-500 «Прометей» запущена в серийное производство и поступит в российские войска в сроки, определенные гособоронзаказом, сообщил генеральный директор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков в интервью журналу «Национальная оборона».
«Организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники. Боевые возможности этой системы существенно превосходят возможности ранее созданных ЗРС и ЗРК. С-500 по силам стать основой системы ВКО России. В войска она поступит в сроки, определенные государственным оборонным заказом», — сообщил Новиков.
В мае прошлого года президент России Владимир Путин сообщил об успешном завершении испытаний С-500. В ноябре 2021 г. Путин заявил, что комплексы С-500 в скором времени начнут поставлять в российские войска. Также планировалось поставить армии более 200 летательных аппаратов и 26 ЗРК С-350 и С-400.
ЗРК С-500 «Прометей» разрабатывает концерн «Алмаз-Антей». Основная задача комплекса ‒ борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности, а при необходимости ‒ и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории и, в определенных пределах, на среднем участке. Радиус поражения ЗРК составляет около 600 км.