Путин заявил о скором начале поставок систем С-500 в армию

«Есть и планы США, известные всем, по размещению ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и угрозу. Поэтому в соответствии с ранее принятыми решениями в ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец или первые серийные образцы новейшей зенитной ракетной системы С-500», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».