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Путин заявил о скором начале поставок систем С-500 в армию

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Зенитные ракетные системы С-500 в скором времени начнут поставлять в Вооруженные силы РФ, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса.

«Есть и планы США, известные всем, по размещению ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и угрозу. Поэтому в соответствии с ранее принятыми решениями в ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец или первые серийные образцы новейшей зенитной ракетной системы С-500», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Об успешном завершении испытаний С-500 Владимир Путин заявил в мае текущего года. Тогда он отметил, что в Воздушно-космических силах России более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400.

ЗРК С-500 «Прометей» разрабатывает концерн «Алмаз-Антей». Основная задача комплекса ‒ борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности, а при необходимости ‒ и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории и, в определенных пределах, на среднем участке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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