Путин заявил о скором начале поставок систем С-500 в армию
Зенитные ракетные системы С-500 в скором времени начнут поставлять в Вооруженные силы РФ, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса.
«Есть и планы США, известные всем, по размещению ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и угрозу. Поэтому в соответствии с ранее принятыми решениями в ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец или первые серийные образцы новейшей зенитной ракетной системы С-500», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Об успешном завершении испытаний С-500 Владимир Путин заявил в мае текущего года. Тогда он отметил, что в Воздушно-космических силах России более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400.
ЗРК С-500 «Прометей» разрабатывает концерн «Алмаз-Антей». Основная задача комплекса ‒ борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности, а при необходимости ‒ и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории и, в определенных пределах, на среднем участке.