СМИ: российская С-550 станет первой в мире системой противокосмической обороны
Зенитная ракетная система С-550, разрабатываемая на базе С-500 «Прометей», станет первой в мире мобильной специализированной системой противоракетной и противокосмической обороны, которая способна эффективно уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты. Об этом «РИА Новости» сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.
«Ее возможности по перехвату боевых блоков баллистических ракет различной дальности, прежде всего межконтинентальных, а также средств космического нападения будут на порядок выше, чем у С-400 и С-500, а также американских систем ПРО — THAAD и Aegis с ракетами SM-3Block llB», — рассказал один из собеседников агентства.
По словам другого источника, разработка новой системы находится на продвинутом этапе.
О том, что в России ведется разработка нового зенитно-ракетного комплекса С-550, говорилось в сообщении минобороны России о совещаниях президента Владимира Путина с руководством ведомства и предприятий оборонно-промышленного комплекса в начале ноября.
«Были рассмотрены меры по адекватному реагированию на изменения обстановки вблизи российских границ. Большое внимание было уделено совершенствованию системы воздушно-космической обороны страны. Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооружённые силы систем С-350, С-500, С-550», — говорил министр обороны Сергей Шойгу.
Ранее о существовании ракетного комплекса С-550 в России не сообщалось, передавал РБК. Комплекс с таким названием разрабатывался в середине 1980-х гг. В 1990 г. планировалось провести испытания комплекса в качестве стационарного комплекса, чтобы не выходить за рамки Договора о противоракетной обороне, который запрещал создание мобильных систем ПРО. Началась подготовка к сборке стрельбового комплекса, но в 1998 г. работы по С-550 прекратились. Оборудование опытного образца демонтировали после 1992 г.