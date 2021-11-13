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СМИ: российская С-550 станет первой в мире системой противокосмической обороны

Ведомости

Зенитная ракетная система С-550, разрабатываемая на базе С-500 «Прометей», станет первой в мире мобильной специализированной системой противоракетной и противокосмической обороны, которая способна эффективно уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты. Об этом «РИА Новости» сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.

«Ее возможности по перехвату боевых блоков баллистических ракет различной дальности, прежде всего межконтинентальных, а также средств космического нападения будут на порядок выше, чем у С-400 и С-500, а также американских систем ПРО — THAAD и Aegis с ракетами SM-3Block llB», — рассказал один из собеседников агентства.

Ранее по теме: Минобороны РФ сообщило о разработке нового ЗРК С-550

По словам другого источника, разработка новой системы находится на продвинутом этапе.

О том, что в России ведется разработка нового зенитно-ракетного комплекса С-550, говорилось в сообщении минобороны России о совещаниях президента Владимира Путина с руководством ведомства и предприятий оборонно-промышленного комплекса в начале ноября.

«Были рассмотрены меры по адекватному реагированию на изменения обстановки вблизи российских границ. Большое внимание было уделено совершенствованию системы воздушно-космической обороны страны. Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооружённые силы систем С-350, С-500, С-550», — говорил министр обороны Сергей Шойгу. 

Ранее о существовании ракетного комплекса С-550 в России не сообщалось, передавал РБК. Комплекс с таким названием разрабатывался в середине 1980-х гг. В 1990 г. планировалось провести испытания комплекса в качестве стационарного комплекса, чтобы не выходить за рамки Договора о противоракетной обороне, который запрещал создание мобильных систем ПРО. Началась подготовка к сборке стрельбового комплекса, но в 1998 г. работы по С-550 прекратились. Оборудование опытного образца демонтировали после 1992 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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