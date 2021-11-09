Минобороны РФ сообщило о разработке нового ЗРК С-550
В России ведется разработка нового зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-550, говорится в сообщении Минобороны РФ о совещаниях президента Владимира Путина с руководством ведомства и предприятий оборонно-промышленного комплекса в начале ноября.
«Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550», — отмечается в сообщении. Каких-либо сведений о новой системе не приводится.
Название С-550 носил проект мобильной системы противоракетной обороны ближнего перехвата, разработка которого началась в советском ЦКБ «Алмаз» в 1981 г. Испытания системы планировалось начать в 1990 г. в варианте стационарного комплекса, чтобы не выходить за рамки Договора по ПРО с США, который запрещал разрабатывать и внедрять мобильные системы ПРО, однако за два года до этого работы по созданию комплекса были прекращены.
1 ноября Путин заявил, что российская армия в ближайшие годы получит первый серийный образец ЗРК нового поколения С-500. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью РБК рассказал, что покупателями новой системы могут стать Индия, Китай и ряд других государств — партнеров России.