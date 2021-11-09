Минобороны РФ сообщило о разработке нового ЗРК С-550

Название С-550 носил проект мобильной системы противоракетной обороны ближнего перехвата, разработка которого началась в советском ЦКБ «Алмаз» в 1981 г. Испытания системы планировалось начать в 1990 г. в варианте стационарного комплекса, чтобы не выходить за рамки Договора по ПРО с США, который запрещал разрабатывать и внедрять мобильные системы ПРО, однако за два года до этого работы по созданию комплекса были прекращены.