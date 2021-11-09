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Минобороны РФ сообщило о разработке нового ЗРК С-550

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В России ведется разработка нового зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-550, говорится в сообщении Минобороны РФ о совещаниях президента Владимира Путина с руководством ведомства и предприятий оборонно-промышленного комплекса в начале ноября.

«Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550», — отмечается в сообщении. Каких-либо сведений о новой системе не приводится.

Название С-550 носил проект мобильной системы противоракетной обороны ближнего перехвата, разработка которого началась в советском ЦКБ «Алмаз» в 1981 г. Испытания системы планировалось начать в 1990 г. в варианте стационарного комплекса, чтобы не выходить за рамки Договора по ПРО с США, который запрещал разрабатывать и внедрять мобильные системы ПРО, однако за два года до этого работы по созданию комплекса были прекращены.

1 ноября Путин заявил, что российская армия в ближайшие годы получит первый серийный образец ЗРК нового поколения С-500. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью РБК рассказал, что покупателями новой системы могут стать Индия, Китай и ряд других государств — партнеров России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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