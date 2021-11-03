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Путин назвал сроки поступления ракеты «Циркон» в ВМФ России

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Гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» поступит на вооружение ВМФ России с 2022 г., заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по оборонной тематике.

В настоящее время завершаются испытания ракеты, сказал глава государства. «В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей. Уже со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России», — приводит ТАСС слова Путина.

Военные 4 октября успешно провели первый испытательной пуск «Циркона» с атомной подводной лодки «Северодвинск», до этого летные испытания ракеты производились с борта фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» в 2021 и 2020 гг.

Ожидается, что ракета «Циркон» будет способна поражать морские и наземные цели на дальности свыше 1000 км со скоростью около 9 Махов.

О разработках гиперзвукового оружия в России Путин упоминал в послании Федеральному собранию в марте 2018 г. Помимо «Циркона» к нему относятся ракетные комплексы «Кинжал» и «Авангард». В настоящее время гиперзвуковые ракетные технологии есть у России, США и Китая. В сентябре об успешных испытаниях гиперзвукового оружия собственной разработки сообщали также военные КНДР.

Ранее по теме: Минобороны сообщило о первом испытательном пуске ракеты «Циркон» с подлодки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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