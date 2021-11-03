Путин назвал сроки поступления ракеты «Циркон» в ВМФ России
Гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» поступит на вооружение ВМФ России с 2022 г., заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по оборонной тематике.
В настоящее время завершаются испытания ракеты, сказал глава государства. «В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей. Уже со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России», — приводит ТАСС слова Путина.
Военные 4 октября успешно провели первый испытательной пуск «Циркона» с атомной подводной лодки «Северодвинск», до этого летные испытания ракеты производились с борта фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» в 2021 и 2020 гг.
Ожидается, что ракета «Циркон» будет способна поражать морские и наземные цели на дальности свыше 1000 км со скоростью около 9 Махов.
О разработках гиперзвукового оружия в России Путин упоминал в послании Федеральному собранию в марте 2018 г. Помимо «Циркона» к нему относятся ракетные комплексы «Кинжал» и «Авангард». В настоящее время гиперзвуковые ракетные технологии есть у России, США и Китая. В сентябре об успешных испытаниях гиперзвукового оружия собственной разработки сообщали также военные КНДР.