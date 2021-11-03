Путин назвал сроки поступления ракеты «Циркон» в ВМФ России

В настоящее время завершаются испытания ракеты, сказал глава государства. «В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей. Уже со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России», — приводит ТАСС слова Путина.