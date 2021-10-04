Минобороны сообщило о первом испытательном пуске ракеты «Циркон» с подлодки
Гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была запущена с атомной подлодки в рамках испытаний, они прошли успешно, сообщило Минобороны.
«Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск". Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря», — сообщили в министерстве (цитата по «РИА Новости»). Испытания признаны успешными. В Минобороны рассказали, что, по данным объективного контроля, полет ракеты соответствовал заданным параметрам. Ракета поразила условную цель.
В июле 2021 г. Минобороны сообщило об успешных испытаниях «Циркона». Тогда ракета была запущена с борта фрегата «Адмирал Горшков» и, преодолев более 350 км, поразила наземную цель. Тактико-технические характеристики изделия подтвердились, отметили тогда в министерстве. 24 августа министерство объявило о начале массовых закупок этих гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон» морского базирования.
Гиперзвуковое оружие в России было презентовано в 2018 г. президентом России Владимиром Путиным. Помимо ракет «Циркон» сюда входят комплексы «Кинжал» и «Авангард».