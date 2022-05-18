Die Welt: Европарламент призовет ЕС ввести санкции против экс-канцлера ФРГ Шредера

В случае если Шредер и Кнайсль останутся на своих постах, депутаты потребуют от Совета ЕС «расширить список затронутых санкциями людей на европейских членов правления крупных российских компаний и на политиков, которые продолжают получить деньги из России». Член Европарламента от немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Штефан Бергер заявил изданию, что резолюция будет «сигналом, что бывшие канцлеры должны учитывать интересы их государства и после ухода с должности».