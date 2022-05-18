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Die Welt: Европарламент призовет ЕС ввести санкции против экс-канцлера ФРГ Шредера

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Депутаты Европарламента хотят призвать страны - члены ЕС включить в санкционный список бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, сообщает издание Die Welt со ссылкой на текст проекта резолюции.

«После отставки ряда западных политиков с должностей в российских корпорациях депутаты настоятельно требуют, чтобы и другие политики, такие как Карин Кнайсль [экс-глава австрийского МИДа] и Герхард Шредер, сделали то же самое», — отмечает издание. Оба политика состоят в наблюдательном совете «Роснефти», отмечает издание.

В случае если Шредер и Кнайсль останутся на своих постах, депутаты потребуют от Совета ЕС «расширить список затронутых санкциями людей на европейских членов правления крупных российских компаний и на политиков, которые продолжают получить деньги из России». Член Европарламента от немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Штефан Бергер заявил изданию, что резолюция будет «сигналом, что бывшие канцлеры должны учитывать интересы их государства и после ухода с должности».

Шредер занимал пост канцлера Германии с октября 1998 г. по ноябрь 2005 г. С 2017 г. является членом и председателем совета директоров «Роснефти». По данным Politico, экс-канцлер подвергся жесткой критике в Германии за отказ разорвать связи с Москвой после начала военной операции на Украине. Карин Кнайсль возглавляла австрийский МИД в 2017-2019 гг. В 2021 г. она вошла в состав совета директоров «Роснефти».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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