Die Welt: Европарламент призовет ЕС ввести санкции против экс-канцлера ФРГ Шредера
Депутаты Европарламента хотят призвать страны - члены ЕС включить в санкционный список бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, сообщает издание Die Welt со ссылкой на текст проекта резолюции.
«После отставки ряда западных политиков с должностей в российских корпорациях депутаты настоятельно требуют, чтобы и другие политики, такие как Карин Кнайсль [экс-глава австрийского МИДа] и Герхард Шредер, сделали то же самое», — отмечает издание. Оба политика состоят в наблюдательном совете «Роснефти», отмечает издание.
В случае если Шредер и Кнайсль останутся на своих постах, депутаты потребуют от Совета ЕС «расширить список затронутых санкциями людей на европейских членов правления крупных российских компаний и на политиков, которые продолжают получить деньги из России». Член Европарламента от немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Штефан Бергер заявил изданию, что резолюция будет «сигналом, что бывшие канцлеры должны учитывать интересы их государства и после ухода с должности».
Шредер занимал пост канцлера Германии с октября 1998 г. по ноябрь 2005 г. С 2017 г. является членом и председателем совета директоров «Роснефти». По данным Politico, экс-канцлер подвергся жесткой критике в Германии за отказ разорвать связи с Москвой после начала военной операции на Украине. Карин Кнайсль возглавляла австрийский МИД в 2017-2019 гг. В 2021 г. она вошла в состав совета директоров «Роснефти».