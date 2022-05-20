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Тихоокеанский флот России получит два атомных крейсера и подлодку

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Тихоокеанский флот в 2022 г. получит несколько кораблей, в том числе первый атомный стратегический подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Олег» и первую атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск», рассказал командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц в интервью «Красной звезде».

«Князь Олег» оснащён баллистическими ракетами «Булава», а многоцелевой подводный крейсер «Новосибирск» – крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс»», рассказал Авакянц.

Также в этом году Тихоокеанский флот получит третью подлодку проекта 636.3 «Магадан» — всего планируется поставить на вооружение шесть таких кораблей. В 2022 г. Тихоокеанский флот также получит два морских тральщика «Петр Ильичев» и «Анатолий Шлемов» проекта 12700 «Александрит» и четвертый корвет проекта 20380 «Резкий», который сейчас проходит швартовые испытания.

Ранее по теме: Крейсер «Москва». История флагмана Черноморского флота

Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам Крыма, что новым флагманом Черноморского флота станет ракетный фрегат «Адмирал Макаров» проекта 11356. Предыдущий флагман — крейсер «Москва» — погиб в середине апреля. На его борту сдетонировал боезапас, после чего начался пожар. 14 апреля корабль затонул во время буксировки в условиях шторма. По данным Минобороны, в результате происшествия один член экипажа погиб и 27 пропали без вести. Большую часть команды эвакуировали в Севастополь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных