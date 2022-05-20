Тихоокеанский флот России получит два атомных крейсера и подлодку
Тихоокеанский флот в 2022 г. получит несколько кораблей, в том числе первый атомный стратегический подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Олег» и первую атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск», рассказал командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц в интервью «Красной звезде».
«Князь Олег» оснащён баллистическими ракетами «Булава», а многоцелевой подводный крейсер «Новосибирск» – крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс»», рассказал Авакянц.
Также в этом году Тихоокеанский флот получит третью подлодку проекта 636.3 «Магадан» — всего планируется поставить на вооружение шесть таких кораблей. В 2022 г. Тихоокеанский флот также получит два морских тральщика «Петр Ильичев» и «Анатолий Шлемов» проекта 12700 «Александрит» и четвертый корвет проекта 20380 «Резкий», который сейчас проходит швартовые испытания.
Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам Крыма, что новым флагманом Черноморского флота станет ракетный фрегат «Адмирал Макаров» проекта 11356. Предыдущий флагман — крейсер «Москва» — погиб в середине апреля. На его борту сдетонировал боезапас, после чего начался пожар. 14 апреля корабль затонул во время буксировки в условиях шторма. По данным Минобороны, в результате происшествия один член экипажа погиб и 27 пропали без вести. Большую часть команды эвакуировали в Севастополь.