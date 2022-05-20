Тихоокеанский флот России получит два атомных крейсера и подлодку

Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам Крыма, что новым флагманом Черноморского флота станет ракетный фрегат «Адмирал Макаров» проекта 11356. Предыдущий флагман — крейсер «Москва» — погиб в середине апреля. На его борту сдетонировал боезапас, после чего начался пожар. 14 апреля корабль затонул во время буксировки в условиях шторма. По данным Минобороны, в результате происшествия один член экипажа погиб и 27 пропали без вести. Большую часть команды эвакуировали в Севастополь.