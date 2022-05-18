ТАСС узнал название возможного нового флагмана Черноморского флота

«Адмирал Макаров» — это третий фрегат морской зоны проекта 11356. Корабль назван в честь российского флотоводца и ученого вице-адмирала Степана Макарова. Фрегат был передан флоту 27 декабря 2017 г. Он предназначен для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок и наземных объектов противника, а также для дозорной службы, патрулирования и охраны морских коммуникаций. Корабль вооружен ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артиллерийской установкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой и торпедами. Фрегат может нести вертолет Ка-27 или Ка-31.