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ТАСС узнал название возможного нового флагмана Черноморского флота

Ведомости

Ракетный фрегат «Адмирал Макаров» может стать новым флагманом Черноморского флота России после гибели крейсера «Москва», сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам Крыма.

«После гибели "Москвы" новым флагманом ЧФ может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356. Пока выбор сделан в пользу "Адмирала Макарова"», — рассказал собеседник издания.

При этом осенью прошлого года источник ТАСС сообщил, что после окончания строительства флагманом Черноморского флота станет десантный вертолетоносный корабль «Митрофан Москаленко». Корабль строят на керченском судостроительном заводе «Залив». В Севастополе уже готовится инфраструктура для его базирования в порту.

В середине апреля на борту ракетного крейсера «Москва» в Черном море сдетонировал боезапас, после чего начался пожар. Минобороны России сообщило, что корабль затонул 14 апреля во время буксировки в условиях шторма. По данным министерства, в результате инцидента 27 членов экипажа крейсера пропали без вести, один погиб. Большая часть экипажа была эвакуирована в Севастополь.

«Адмирал Макаров» — это третий фрегат морской зоны проекта 11356. Корабль назван в честь российского флотоводца и ученого вице-адмирала Степана Макарова. Фрегат был передан флоту 27 декабря 2017 г. Он предназначен для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок и наземных объектов противника, а также для дозорной службы, патрулирования и охраны морских коммуникаций. Корабль вооружен ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артиллерийской установкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой и торпедами. Фрегат может нести вертолет Ка-27 или Ка-31.

Ранее по теме: Крейсер «Москва». История флагмана Черноморского флота

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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