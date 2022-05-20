Блинкен: в 1990-х Россия сама отказалась от членства в НАТО

В 2017 г. президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что предлагал бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону рассмотреть возможность вступления России в НАТО. «Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: "Ну, а может быть, посмотреть такой вариант, что Россия, может быть, вступит в НАТО?" Клинтон ответил: "Ну а что же, я не против», — отмечал Путин, добавив, что реакция Клинтона была «сдержанной».