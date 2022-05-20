Блинкен: в 1990-х Россия сама отказалась от членства в НАТО
Российская сторона отказалась от вступления в НАТО в 1990-х гг., когда шло обсуждение этого вопроса, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью американскому телеведущему Стивену Колберу.
Блинкен отметил, что НАТО является оборонительным альянсом, который не собирается нападать на Россию. «Страны объединяются, чтобы быть уверенными, что если одна из них подвергнется нападению, все остальные встанут на ее защиту. У НАТО нет агрессивных намерений в отношении России. Альянс никогда не нападал на Россию и никогда не нападет», — цитирует Блинкена пресс-служба госдепа США.
В ответ на это Колбер в шутливой форме предложил госсекретарю пригласить Россию в НАТО. Блинкен, в свою очередь, ответил: «Знаете, что? В 1990-х гг. люди действительно говорили об этом». По его словам, россияне сами отказались от этой инициативы.
В 2017 г. президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что предлагал бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону рассмотреть возможность вступления России в НАТО. «Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: "Ну, а может быть, посмотреть такой вариант, что Россия, может быть, вступит в НАТО?" Клинтон ответил: "Ну а что же, я не против», — отмечал Путин, добавив, что реакция Клинтона была «сдержанной».
Клинтон, в свою очередь, отметил, что предлагал Путину и предшествующему ему президенту России Борису Ельцину вступить в НАТО. «На протяжении всего этого мы оставляли дверь открытой для возможного членства России в НАТО в будущем», — подчеркивал он. Клинтон по-прежнему считает правильным решение о расширении НАТО вопреки возражениям России и рекомендациям экспертов.