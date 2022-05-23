Песков подтвердил информацию о предложении назначить Куренкова главой МЧС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил «Ведомостям», что Владимир Путин внес кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС. Ранее сегодня об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Совете Федерации.
«Да, это действительно так», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
По данным собеседников ТАСС, Куренков работал в Федеральной службе охраны и Росгвардии. Источники РБК рассказали, что Куренков занимал должность старшего адъютанта Путина.
Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября прошлого года в Норильске, где проходили межведомственные учения в Арктической зоне России. Министерство сообщило, что Зиничев погиб, спасая жизнь человека во время учений. Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.