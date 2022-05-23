Песков подтвердил информацию о предложении назначить Куренкова главой МЧС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил «Ведомостям», что Владимир Путин внес кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС. Ранее сегодня об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Совете Федерации.