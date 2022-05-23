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Песков подтвердил информацию о предложении назначить Куренкова главой МЧС

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил «Ведомостям», что Владимир Путин внес кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС. Ранее сегодня об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Совете Федерации.

«Да, это действительно так», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

По данным собеседников ТАСС, Куренков работал в Федеральной службе охраны и Росгвардии. Источники РБК рассказали, что Куренков занимал должность старшего адъютанта Путина.

Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября прошлого года в Норильске, где проходили межведомственные учения в Арктической зоне России. Министерство сообщило, что Зиничев погиб, спасая жизнь человека во время учений. Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных