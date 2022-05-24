В Херсонской области выступили за размещение военной базы России

«В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население. Это, прежде всего, жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей», — заявил Стремоусов. Он рассказал, что сейчас российская армия «защищает Херсонскую область от попыток ВСУ нанести ракетные удары по населенным пунктам». «Российская армия стала гарантом сохранения мира и безопасности нашего региона», — подчеркнул он.