В Херсонской области выступили за размещение военной базы России
Администрация Херсонской области попросит Россию разместить в регионе военную базу, которая станет гарантией безопасности области и ее жителей, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилла Стремоусова.
«В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население. Это, прежде всего, жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей», — заявил Стремоусов. Он рассказал, что сейчас российская армия «защищает Херсонскую область от попыток ВСУ нанести ракетные удары по населенным пунктам». «Российская армия стала гарантом сохранения мира и безопасности нашего региона», — подчеркнул он.
Российская армия установила контроль над Херсонской областью в середине марта. В городах и районах региона сформировали военно-гражданские администрации. ВСУ при этом постоянно обстреливают область со стороны Николаева, а Киев отключил в регионе мобильную связь и перестал выплачивать пенсии местным жителям.
19 мая глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион в будущем войдет в состав России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что жители Херсонской области сами должны решить, направлять ли Владимиру Путину обращение с просьбой принять регион в состав России. С 23 мая в области официально начала действовать бивалютная зона, то есть цены в магазинах будут установлены в гривнах и в рублях.