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В Херсонской области выступили за размещение военной базы России

Ведомости

Администрация Херсонской области попросит Россию разместить в регионе военную базу, которая станет гарантией безопасности области и ее жителей, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилла Стремоусова.

«В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население. Это, прежде всего, жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей», — заявил Стремоусов. Он рассказал, что сейчас российская армия «защищает Херсонскую область от попыток ВСУ нанести ракетные удары по населенным пунктам». «Российская армия стала гарантом сохранения мира и безопасности нашего региона», — подчеркнул он.

Российская армия установила контроль над Херсонской областью в середине марта. В городах и районах региона сформировали военно-гражданские администрации. ВСУ при этом постоянно обстреливают область со стороны Николаева, а Киев отключил в регионе мобильную связь и перестал выплачивать пенсии местным жителям.

19 мая глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион в будущем войдет в состав России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что жители Херсонской области сами должны решить, направлять ли Владимиру Путину обращение с просьбой принять регион в состав России. С 23 мая в области официально начала действовать бивалютная зона, то есть цены в магазинах будут установлены в гривнах и в рублях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных