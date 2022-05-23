В Херсонской области запущена бивалютная зона
С 23 мая на территории Херсонской области официально начинает действовать бивалютная зона, сообщил глава военно-гражданской администрации региона (ВГА) Владимир Сальдо на брифинге.
По его словам, указ будет издан сегодня и местные предприниматели и бизнесмены получат право и обязанность размещать ценники в двух валютах – рублях и гривнах. Сальдо уточнил, что курс составит 2 руб. за 1 гривну.
Во время брифинга председатель ВГА также рассказал, что в ближайшее время в Херсоне откроется первое отделение российского банка, где предприниматели смогут открыть счета. Для этого нужно предъявить правоустанавливающие документы украинского образца, уточнил Сальдо. Он добавил, что пока банк будет обслуживать только юридических лиц, для физических лиц возможность пользоваться услугами кредитной организации появится позже.
6 мая секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия пришла в Херсон и одноименную область, занятую российскими войсками в марте во время спецоперации, «навсегда». Однако, по словам Турчака, правовой статус должны определить жители. Но о том, что ВГА обратится с просьбой о включении в состав России региона без проведения референдума, 11 мая заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пообещал Херсонской области «достойное место в нашей российской семье».