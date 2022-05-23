В Херсонской области запущена бивалютная зона

Во время брифинга председатель ВГА также рассказал, что в ближайшее время в Херсоне откроется первое отделение российского банка, где предприниматели смогут открыть счета. Для этого нужно предъявить правоустанавливающие документы украинского образца, уточнил Сальдо. Он добавил, что пока банк будет обслуживать только юридических лиц, для физических лиц возможность пользоваться услугами кредитной организации появится позже.