Глава Херсонской области заявил о трансформации региона в субъект России

«Мы смотрим на Российскую Федерацию как на свою страну. Сейчас мы — территория, подконтрольная Вооруженным силам, но в дальнейшем она будет трансформирована как субъект федерации, будет Херсонская область Российской Федерации», — подчеркнул Сальдо (цитата по «РИА Новости»).