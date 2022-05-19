Глава Херсонской области заявил о трансформации региона в субъект России
Херсонская область в будущем станет регионом России, заявил глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо.
«Мы смотрим на Российскую Федерацию как на свою страну. Сейчас мы — территория, подконтрольная Вооруженным силам, но в дальнейшем она будет трансформирована как субъект федерации, будет Херсонская область Российской Федерации», — подчеркнул Сальдо (цитата по «РИА Новости»).
6 мая секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия пришла в Херсон и одноименную область, занятую российскими войсками в марте во время спецоперации, «навсегда». Однако, по словам Турчака, правовой статус должны определить жители. 11 мая замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВГА обратится с просьбой о включении в состав России без проведения референдума.
Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что запуск экономики является главной задачей в Херсонской области, и пообещал региону «достойное место в нашей российской семье». Глава полуострова Сергей Аксенов, в свою очередь, отметил, что будущее Херсонской и Запорожской областей — вместе с Крымом в границах одного государства.