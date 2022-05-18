Аксенов ожидает присоединения Херсонской и Запорожской областей к России

Ранее сегодня вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что Россия будет восстанавливать все занятые ею в ходе спецоперации территории Украины, соответствующие решения уже приняты. Он также допустил работу Запорожской АЭС на Россию и пообещал начать уже в этом месяце выплаты пенсий в рублях в подконтрольных России районах Запорожской области. Накануне Хуснуллин также заявил, что занятые российскими войсками к началу марта Херсон и область займут «достойное место в нашей российской семье».