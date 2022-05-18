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Аксенов ожидает присоединения Херсонской и Запорожской областей к России

Ведомости

Будущее Херсонской и Запорожской областей — вместе с Крымом в границах одного государства. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов в эфире крымского телеканала «Миллет».

«Я вижу точно: будущее наше (освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей, Крыма) вместе, в границах одного государства. Юридический способ достижения цели – это не мои полномочия», — сказал Аксенов. Он однако добавил, что выражает личную точку зрения, как гражданин РФ.

Накануне, во время визита в Херсон, Аксенов заявил, что крымчане «готовы помочь жителям Херсонской и Запорожской областей интегрироваться и преодолеть все трудности» и «компенсировать тот дискомфорт, который был нанесен» им, а Крым для них – это «регион-партнер».

Ранее сегодня вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что Россия будет восстанавливать все занятые ею в ходе спецоперации территории Украины, соответствующие решения уже приняты. Он также допустил работу Запорожской АЭС на Россию и пообещал начать уже в этом месяце выплаты пенсий в рублях в подконтрольных России районах Запорожской области. Накануне Хуснуллин также заявил, что занятые российскими войсками к началу марта Херсон и область займут «достойное место в нашей российской семье».

В конце апреля первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко провел первое совещание с губернаторами субъектов России о поддержке Донбасса. По данным источников «Ведомостей», речь шла о помощи территориям, которые затронула спецоперация, специалистами и необходимыми материалами.

6 мая секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия пришла в Херсон и одноименную область Украины, занятую российскими войсками в марте во время спецоперации, «навсегда». Однако, по словам Турчака, правовой статус должны определить жители. 11 мая замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВГА обратится с просьбой о включении в состав России без проведения референдума. 

Ранее по теме: Хуснуллин допустил начало работы Запорожской АЭС на Россию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных