Аксенов ожидает присоединения Херсонской и Запорожской областей к России
Будущее Херсонской и Запорожской областей — вместе с Крымом в границах одного государства. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов в эфире крымского телеканала «Миллет».
«Я вижу точно: будущее наше (освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей, Крыма) вместе, в границах одного государства. Юридический способ достижения цели – это не мои полномочия», — сказал Аксенов. Он однако добавил, что выражает личную точку зрения, как гражданин РФ.
Накануне, во время визита в Херсон, Аксенов заявил, что крымчане «готовы помочь жителям Херсонской и Запорожской областей интегрироваться и преодолеть все трудности» и «компенсировать тот дискомфорт, который был нанесен» им, а Крым для них – это «регион-партнер».
Ранее сегодня вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что Россия будет восстанавливать все занятые ею в ходе спецоперации территории Украины, соответствующие решения уже приняты. Он также допустил работу Запорожской АЭС на Россию и пообещал начать уже в этом месяце выплаты пенсий в рублях в подконтрольных России районах Запорожской области. Накануне Хуснуллин также заявил, что занятые российскими войсками к началу марта Херсон и область займут «достойное место в нашей российской семье».
В конце апреля первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко провел первое совещание с губернаторами субъектов России о поддержке Донбасса. По данным источников «Ведомостей», речь шла о помощи территориям, которые затронула спецоперация, специалистами и необходимыми материалами.
6 мая секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия пришла в Херсон и одноименную область Украины, занятую российскими войсками в марте во время спецоперации, «навсегда». Однако, по словам Турчака, правовой статус должны определить жители. 11 мая замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВГА обратится с просьбой о включении в состав России без проведения референдума.