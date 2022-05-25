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Счетная палата разработала новые методики оценки эффективности госпрограмм

Ведомости

Счетная палата России подготовила новые методики оценки эффективности государственных программ, заявил на правительственном часе в Госдуме глава палаты Алексей Кудрин, сообщила пресс-служба партии «Единая Россия» в Telegram-канале .

Вопрос предупреждения нецелевого использования средств по госпрограммам и частое недостижение показателей поднял первый зампред комитета Госдумы по контролю Михаил Романов. Кудрин пояснил, что новая методика была разработана после того, как президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ госполитики, совершенствующий подход к их подготовке и анализу.

«Правительство утвердило новый порядок и уменьшило количество искажающих факторов. Сейчас с правительством дорабатываем систему оценки эффективности по целям, мерам, чтобы показатели соответствовали друг другу. Мы направили замечания по госпрограммам в Минэк – министерство обещало, что исправит их», – сказал Кудрин.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития хочет установить бюджетный «фильтр» на заключение новых соглашений о государственно-частных партнерствах (ГЧП) и концессиях. Ведомство собирается более тщательно контролировать риски от подписания договоров с бизнесом через предварительную оценку возможных последствий для казны от реализации совместных проектов.

Министерство предложило обязать местные власти, участвующие в концессии, сообщать в федеральный или региональный Минфин о том, сколько средств может потребоваться из бюджета на выполнение обязательств по ГЧП или концессии, причем при различных сценариях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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