Счетная палата разработала новые методики оценки эффективности госпрограмм

Вопрос предупреждения нецелевого использования средств по госпрограммам и частое недостижение показателей поднял первый зампред комитета Госдумы по контролю Михаил Романов. Кудрин пояснил, что новая методика была разработана после того, как президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ госполитики, совершенствующий подход к их подготовке и анализу.