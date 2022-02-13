Власти ужесточат контроль за новыми ГЧП и концессиями

В частности, Минэк предложил обязать так называемого концедента – представителя власти, который выступает одной из сторон ГЧП (это может быть, например, минстрой того или иного субъекта), докладывать в федеральный или региональный минфин о том, сколько средств может потребоваться из бюджета на выполнение обязательств по ГЧП или концессии, причем при различных сценариях. Об этом говорится в проекте изменений в 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», подготовленном министерством. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил представитель Минэка, поправки были одобрены на комиссии по законопроектной деятельности правительства 7 февраля, заявили в пресс-службе кабмина. Изменения должны вступить в силу с 2023 г. для федеральных ГЧП и концессий, с 2024 г. – для региональных, с 2025 г. – для муниципальных.