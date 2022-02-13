Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Власти ужесточат контроль за новыми ГЧП и концессиями

Проекты бизнеса с высокими расходами для бюджета будут отсеивать
Анастасия Бойко Дмитрий Гринкевич
Предлагаемые изменения повысят уровень осознанности государственной стороны при принятии бюджетных обязательств / Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития планирует установить бюджетный «фильтр» на заключение новых соглашений о государственно-частных партнерствах (ГЧП) и концессиях. Ведомство собирается более тщательно контролировать риски от подписания договоров с бизнесом через предварительную оценку возможных последствий для казны от реализации совместных проектов.

В частности, Минэк предложил обязать так называемого концедента – представителя власти, который выступает одной из сторон ГЧП (это может быть, например, минстрой того или иного субъекта), докладывать в федеральный или региональный минфин о том, сколько средств может потребоваться из бюджета на выполнение обязательств по ГЧП или концессии, причем при различных сценариях. Об этом говорится в проекте изменений в 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», подготовленном министерством. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил представитель Минэка, поправки были одобрены на комиссии по законопроектной деятельности правительства 7 февраля, заявили в пресс-службе кабмина. Изменения должны вступить в силу с 2023 г. для федеральных ГЧП и концессий, с 2024 г. – для региональных, с 2025 г. – для муниципальных.

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных