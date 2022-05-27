Россия и Китай наложили вето на решение Совбеза ООН по санкциям против КНДР

Представители России и Китая воспользовались правом вето во время голосования в Совете безопасности ООН по проекту резолюции США, в котором предлагалось ужесточить санкции в отношении Северной Кореи, документ не был принят, сообщил ТАСС. При этом Великобритания, США, Франция, Албания, Бразилия, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия и ОАЭ, которые также входят в Совбез, проголосовали за документ.