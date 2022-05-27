Россия и Китай наложили вето на решение Совбеза ООН по санкциям против КНДР
Представители России и Китая воспользовались правом вето во время голосования в Совете безопасности ООН по проекту резолюции США, в котором предлагалось ужесточить санкции в отношении Северной Кореи, документ не был принят, сообщил ТАСС. При этом Великобритания, США, Франция, Албания, Бразилия, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия и ОАЭ, которые также входят в Совбез, проголосовали за документ.
В резолюции США предлагалось осудить запуск межконтинентальной баллистической ракеты 24 марта и другие недавние ракетные испытания, которые провела Северная Корея. В документе также предлагалось сократить объем поставок сырой нефти и продуктов нефтепереработки в КНДР и ввести санкции в отношении северокорейской организации, которая якобы занимается хакерской деятельностью, и заблокировать активы других структур.
В течение 10 дней генеральная ассамблея ООН соберется для обсуждения ситуации вокруг КНДР. 26 апреля Генассамблея одобрила резолюцию, согласно которой она будет проводить заседания каждый раз, когда один из постоянных членов Совбеза будет применять право вето.
25 мая агентство Yonhap сообщило, что Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря. Предположительно, две ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в минобороны. Район падения третьей ракеты неизвестен.