Минобороны сообщило о сбитом украинском самолете МиГ-29
Российские системы ПВО сбили самолет МиГ-29 ВСУ в Одесской области и восемь беспилотников, а также перехватили баллистическую ракету «Точка-У» в ЛНР, сообщило Минобороны России.
«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Беляры Одесской области сбит один самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — сообщили в министерстве.
По данным Минобороны, ВС России поразили высокоточными ракетами воздушного базирования 7 командно-наблюдательных пунктов и 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Также военные уничтожили пусковую установку ЗРК «Бук-М1», радиолокатор подсвета и наведения украинского С-300 и радиолокационную станцию наведения и целеуказания ПВО. Авиация уничтожила более 250 националистов и вывела из строя 84 единицы вооружения и военной техники и уничтожила 2 склада боеприпасов.
С начала проведения спецоперации российские военные уничтожили 180 самолетов, 127 вертолетов, 1027 беспилотников, 324 ЗРК, 3281 танк и другую боевую бронированную машину, 438 установок реактивных систем залпового огня, 1693 единицы орудия полевой артиллерии и миномета, 3218 единиц специальной военной автомобильной техники.