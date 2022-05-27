Минобороны сообщило о сбитом украинском самолете МиГ-29

По данным Минобороны, ВС России поразили высокоточными ракетами воздушного базирования 7 командно-наблюдательных пунктов и 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Также военные уничтожили пусковую установку ЗРК «Бук-М1», радиолокатор подсвета и наведения украинского С-300 и радиолокационную станцию наведения и целеуказания ПВО. Авиация уничтожила более 250 националистов и вывела из строя 84 единицы вооружения и военной техники и уничтожила 2 склада боеприпасов.