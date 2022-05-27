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Минобороны сообщило о сбитом украинском самолете МиГ-29

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Российские системы ПВО сбили самолет МиГ-29 ВСУ в Одесской области и восемь беспилотников, а также перехватили баллистическую ракету «Точка-У» в ЛНР, сообщило Минобороны России.

«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Беляры Одесской области сбит один самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — сообщили в министерстве.

По данным Минобороны, ВС России поразили высокоточными ракетами воздушного базирования 7 командно-наблюдательных пунктов и 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Также военные уничтожили пусковую установку ЗРК «Бук-М1», радиолокатор подсвета и наведения украинского С-300 и радиолокационную станцию наведения и целеуказания ПВО. Авиация уничтожила более 250 националистов и вывела из строя 84 единицы вооружения и военной техники и уничтожила 2 склада боеприпасов. 

С начала проведения спецоперации российские военные уничтожили 180 самолетов, 127 вертолетов, 1027 беспилотников, 324 ЗРК, 3281 танк и другую боевую бронированную машину, 438 установок реактивных систем залпового огня, 1693 единицы орудия полевой артиллерии и миномета, 3218 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных