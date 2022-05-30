Reuters: ЕС хочет вывести из-под эмбарго поставки трубопроводной нефти из России

По данным Reuters, к концу 2022 г. в ЕС будет запрещено ввозить нефть танкерами по морю, но санкции не коснутся нефтепровода «Дружба», по которому поставляют топливо в Венгрию, Чехию и Словакию. Эти три страны не поддержали решение ввести полное эмбарго на импорт российской нефти, сославшись на большую зависимость от нее своих экономик. Кроме того, это решение должно помочь сохранить честную конкуренцию и равные условия на мировом энергетическом рынке, считают в ЕС.