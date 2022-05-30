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Reuters: ЕС хочет вывести из-под эмбарго поставки трубопроводной нефти из России

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Из проекта шестого пакета санкций против России убрали запрет на импорт трубопроводной нефти, сообщает Reuters. Новые санкции могут быть согласованы на встрече лидеров стран ЕС 30 мая.

По данным Reuters, к концу 2022 г. в ЕС будет запрещено ввозить нефть танкерами по морю, но санкции не коснутся нефтепровода «Дружба», по которому поставляют топливо в Венгрию, Чехию и Словакию. Эти три страны не поддержали решение ввести полное эмбарго на импорт российской нефти, сославшись на большую зависимость от нее своих экономик. Кроме того, это решение должно помочь сохранить честную конкуренцию и равные условия на мировом энергетическом рынке, считают в ЕС.

Переговоры 30 мая должны провести ведущие дипломаты, а затем лидеры стран ЕС. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель надеется, что ко встрече на высшем уровне все стороны одобрят проект санкций, пишет агентство.

О том, что Еврокомиссия хочет исключить нефтепровод из проекта новых санкций, 29 мая сообщил Bloomberg. Источники тогда говорили, что это решение даст Венгрии время, чтобы подготовиться к отказу от российской нефти. Согласно плану Еврокомиссии, страны ЕС прекратили бы перевозки нефти по морю через 6  месяцев, а поставки нефтепродуктов — через 8 месяцев.

Помимо ограничений на поставки нефти в новом пакете санкций прописано отключение Сбербанка от SWIFT, запрет на работу российских вещателей в ЕС и расширение списка россиян под персональными санкциями с заморозкой их активов, пишет Reuters.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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