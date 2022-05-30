Reuters: ЕС хочет вывести из-под эмбарго поставки трубопроводной нефти из России
Из проекта шестого пакета санкций против России убрали запрет на импорт трубопроводной нефти, сообщает Reuters. Новые санкции могут быть согласованы на встрече лидеров стран ЕС 30 мая.
По данным Reuters, к концу 2022 г. в ЕС будет запрещено ввозить нефть танкерами по морю, но санкции не коснутся нефтепровода «Дружба», по которому поставляют топливо в Венгрию, Чехию и Словакию. Эти три страны не поддержали решение ввести полное эмбарго на импорт российской нефти, сославшись на большую зависимость от нее своих экономик. Кроме того, это решение должно помочь сохранить честную конкуренцию и равные условия на мировом энергетическом рынке, считают в ЕС.
Переговоры 30 мая должны провести ведущие дипломаты, а затем лидеры стран ЕС. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель надеется, что ко встрече на высшем уровне все стороны одобрят проект санкций, пишет агентство.
О том, что Еврокомиссия хочет исключить нефтепровод из проекта новых санкций, 29 мая сообщил Bloomberg. Источники тогда говорили, что это решение даст Венгрии время, чтобы подготовиться к отказу от российской нефти. Согласно плану Еврокомиссии, страны ЕС прекратили бы перевозки нефти по морю через 6 месяцев, а поставки нефтепродуктов — через 8 месяцев.
Помимо ограничений на поставки нефти в новом пакете санкций прописано отключение Сбербанка от SWIFT, запрет на работу российских вещателей в ЕС и расширение списка россиян под персональными санкциями с заморозкой их активов, пишет Reuters.