Пушилин сообщил об обнаружении на «Азовстали» нескольких украинских военных
При осмотре территории завода «Азовсталь» в Мариуполе были обнаружены несколько «заблудившихся» украинских военных, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Идет осмотр каждого закоулка, каждой комнаты, это крайне много, но работа продвигается. Были выявлены несколько человек, заблудившихся, но тоже отправленных к своим товарищам», — рассказал Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live». По его словам, они не представляли какой-либо угрозы.
20 мая министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении «Азовстали». В начале мая с территории завода эвакуировали мирных жителей, а 16 мая, по данным Минобороны, с территории завода вышли и сдались в плен 2439 человек. По словам Пушилин, все украинские пленные, сдавшиеся с укреплений «Азовстали», содержатся сейчас на территории ДНР. Всего на территории республики находятся около 5000 сдавшихся.
Киев называл происходящее «эвакуацией» военных с завода для дальнейшего обмена на российских военнопленных. В российском МИДе допускали сценарий обмена. Однако власти ДНР неоднократно заявляли, что захваченных на «Азовстали» военных будет судить специальный трибунал.