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СКР обнаружил на «Азовстали» иностранное оружие

Ведомости

Сотрудники Следственного комитета начали проводить следственные действия на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, правоохранители нашли иностранное оружие и места, где сжигали форму, сообщили «РИА Новости».

Следователи осмотрели позиции украинских боевиков, производственные и административные площади завода. Во время осмотра СК обнаружил боекомплекты и вооружение зарубежного производства, запасы продовольствия, разбитые смартфоны, ноутбуки и флэш-карты. В подвале следователи увидели места, где уничтожали форму, амуницию и вооружение ВСУ и «Азова» (символика подразделения признана экстремистской в России и запрещена).

Также следователи обнаружили место, где предположительно находился штаб украинских боевиков — в одном из бомбоубежищ предприятия. Также они проверили ходы сообщения, по которым боевики передвигались по территории завода.

20 мая министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении «Азовстали». В начале мая с территории завода эвакуировали мирных жителей, а 16 мая, по данным Минобороны, с территории завода вышли и сдались в плен 2439 человек. По словам главы республики Дениса Пушилина, все украинские пленные, сдавшиеся с укреплений «Азовстали», содержатся сейчас на территории ДНР.

Киев называл происходящее «эвакуацией» военных с завода для дальнейшего обмена на российских военнопленных. В российском МИДе допускали сценарий обмена. Однако власти ДНР неоднократно заявляли, что захваченных на «Азовстали» военных будет судить специальный трибунал.

Ранее по теме: Судьба пленных с «Азовстали» остается под вопросом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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