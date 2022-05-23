Судьба пленных с «Азовстали» остается под вопросом

Об одном конкретном варианте обмена, который, по его мнению, реалистичен, Слуцкий, который также входит в переговорную группу по мирному урегулированию с Украиной, говорил в ходе поездки в Донецк 21 мая: «Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на «азовцев». Не мы – ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия». Вечером в тот же день он уточнил, что его мнение о том, что пленные не должны подлежать обмену, не поменялось, но «обсуждать эти вопросы должны те, кто обладает соответствующей компетенцией».