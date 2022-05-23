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Общество

Судьба пленных с «Азовстали» остается под вопросом

Постановление Госдумы об отказе от их обмена пока не разработано
Екатерина Гробман Марина Царева
На заводе «Азовсталь» до вечера 20 мая продолжалась осада российскими военными. В плен сдались 2439 человек / Russian Defense Ministry Press Service via AP

Все украинские пленные, сдавшиеся с укреплений на мариупольском заводе «Азовсталь», содержатся сейчас на территории ДНР, сообщил со ссылкой на главу республики Дениса Пушилина «Интерфакс» 23 мая. «Международный трибунал планируется также организовать на территории республики», – сказал Пушилин. Он уточнил, что «в настоящее время прорабатывается устав трибунала». 

«Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник позже также сообщил, что «первый промежуточный трибунал» будет проводиться в Мариуполе. За ним последуют еще несколько этапов, которые, возможно, будут проводиться в других локациях, сообщило информагентство. 

17 мая на пленарном заседании Госдумы депутат от «Справедливой России» Анатолий Вассерман предложил принять постановление или закон, направленные на «запрет обмена нацистских преступников». Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам Госдумы по обороне, а также по противодействию коррупции подготовить соответствующее протокольное поручение палаты. 

В свою очередь, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий предложил даже рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь из-за пленных с «Азовстали». Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил включить в порядок работы палаты рассмотрение соответствующего проекта постановления уже на 18 мая. Несмотря на то что палата поддержала 17 мая это предложение, проект постановления рассмотрен в назначенный срок не был. 

Как сообщил «Ведомостям» первый зампредседателя комитета по обороне Андрей Красов, сейчас продолжается работа над проектом документа. 

Об одном конкретном варианте обмена, который, по его мнению, реалистичен, Слуцкий, который также входит в переговорную группу по мирному урегулированию с Украиной, говорил в ходе поездки в Донецк 21 мая: «Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на «азовцев». Не мы – ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия». Вечером в тот же день он уточнил, что его мнение о том, что пленные не должны подлежать обмену, не поменялось, но «обсуждать эти вопросы должны те, кто обладает соответствующей компетенцией». 

На заводе «Азовсталь» до вечера 20 мая продолжалась осада российскими военными. В плен сдались 2439 человек, из них 78 женщин, сказал 21 мая Пушилин. 

Статус военнопленных регламентируется нормами международного гуманитарного права, закрепленными большей частью в Гаагских и Женевских конвенциях, говорит юрист Антон Тимченко. «При этом данные международные документы никак не исключают возможности привлечения таких лиц к установленной национальным правом ответственности», – отмечает он. 

В случае с лицами, задержанными в ходе специальной военной операции, сложно предугадать, какой именно правовой механизм будет использоваться, говорит Тимченко: «Логично ожидать, что будет создан так называемый трибунал ad hoc – судебный орган, формируемый для рассмотрения конкретного дела».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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