ЦИК передаст депутатский мандат Жириновского Андрею Свинцову

17 мая Госдума досрочно прекратила полномочия Жириновского после его смерти. Так как партия в установленный срок не предложила кандидатуру для замещения депутатского мандата, комиссия ЦИК должна сама распределить мандат в пользу следующего по списку кандидата. Таким образом он перейдет к Свинцову.