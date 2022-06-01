Газета
Политика

ЦИК передаст депутатский мандат Жириновского Андрею Свинцову

Ведомости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передаст мандат депутата Госдумы покойного бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского экс-депутату Госдумы Андрею Свинцову, сообщили «РИА Новости».

17 мая Госдума досрочно прекратила полномочия Жириновского после его смерти. Так как партия в установленный срок не предложила кандидатуру для замещения депутатского мандата, комиссия ЦИК должна сама распределить мандат в пользу следующего по списку кандидата. Таким образом он перейдет к Свинцову.

Свинцов был депутатом Государственной думы РФ VI и VII созывов. Также он занимал должность заместителя председателя Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительного COVID-19. ЛДПР установила мораторий на 40 дней на кадровые решения в партии. Затем пост лидера партии и главы фракции ЛДПР в Госдуме занял глава комитета Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее по теме: Новым лидером ЛДПР стал проработавший с Жириновским почти 30 лет депутат Слуцкий

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных