ЦИК передаст депутатский мандат Жириновского Андрею Свинцову
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передаст мандат депутата Госдумы покойного бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского экс-депутату Госдумы Андрею Свинцову, сообщили «РИА Новости».
17 мая Госдума досрочно прекратила полномочия Жириновского после его смерти. Так как партия в установленный срок не предложила кандидатуру для замещения депутатского мандата, комиссия ЦИК должна сама распределить мандат в пользу следующего по списку кандидата. Таким образом он перейдет к Свинцову.
Свинцов был депутатом Государственной думы РФ VI и VII созывов. Также он занимал должность заместителя председателя Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительного COVID-19. ЛДПР установила мораторий на 40 дней на кадровые решения в партии. Затем пост лидера партии и главы фракции ЛДПР в Госдуме занял глава комитета Думы по международным делам Леонид Слуцкий.