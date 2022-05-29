Новым лидером ЛДПР стал проработавший с Жириновским почти 30 лет депутат Слуцкий

Новым лидером ЛДПР стал проработавший с Жириновским почти 30 лет депутат СлуцкийГолосование по его кандидатуре было безальтернативным
Леонид Слуцкий, который с 1999 г. работает депутатом Госдумы, 27 мая на съезде возглавил ЛДПР после смерти 6 апреля Владимира Жириновского. Он руководил партией 33 года.
Почти безальтернативный кандидат
«Когда не стало Владимира Вольфовича [Жириновского], все ждали решения по руководителю партии, – описал «Ведомостям» подготовку к избранию Слуцкого один из сибирских делегатов. – Было понятно, что решение примут в Москве. Затем нам сказали: будет Слуцкий. Не самый очевидный для нас, наверное, кандидат. С другой стороны, Леонид Эдуардович уважаемый жириновец, он много помогал партии, представлял на международной арене».
«Альтернатив Слуцкому нет. Может, будут, но пока нет», – кратко пояснил журналистам выбор первый зампред думской фракции, один из самых молодых депутатов ЛДПР – Василий Власов.
О том, что именно 54-летний Слуцкий является предпочтительным, в том числе для ЛДПР, кандидатом на пост нового партийного руководителя, источники «Ведомостей» сообщали практически сразу после смерти Жириновского. По словам собеседника, близкого к Старой площади, Слуцкий выступал основным партийным переговорщиком с руководством администрации президента, в том числе насчет «кадровой паузы» в 40 дней после смерти партийного лидера.
Чем известен Слуцкий
1990–1992
заведующий сектором аппарата президиума Верховного Совета РСФСР
1992–1993
советник мэра Москвы Юрия Лужкова
1994
стал руководителем секретариата вице-спикера Госдумы I созыва Жириновского. По словам депутата КПРФ Николая Коломейцева, их познакомил курировавший до 2010 г. стройкомплекс в Москве вице-мэр Владимир Ресин, которому Слуцкий якобы приходится родственником; об их родственной связи сообщали СМИ, включая Русскую службу BBC. Ресин на запросы не ответил, Слуцкий не стал это комментировать
1999
депутат Госдумы
2002
возглавляет правление «Российского фонда мира»
2015
организовал визит французских депутатов в Крым
2018
патриарх Кирилл наградил его орденом Святого благоверного князя Даниила Московского II, имеет и другие награды церкви
Скандал с харрасментом в Госдуме (в 2018 г. несколько журналисток заявили о домогательствах со стороны Слуцкого) не повлиял на парламентскую, а теперь и политическую карьеру депутата, в том числе на переизбрание в Госдуму и получение должности председателя комитета по международным делам в 2021 г. О его назначении на эту должность президента просил и Жириновский, приравнивая Слуцкого «к Киссинджеру эпохи Картера, но лучше».
Проблема харрасмента, которая широко освещалась в СМИ на протяжении нескольких месяцев, фактически сошла на нет, как и объявленный ему бойкот, отмечает близкий к новому руководителю ЛДПР источник «Ведомостей»: «Сам Леонид Эдуардович выражается, что этой темой его не смутить, прививка уже получена», – отмечает он.
«Ведомости» писали, что были и другие кандидаты на должность партийного лидера, в том числе хабаровский губернатор Михаил Дегтярев. Накануне партийного съезда тот опубликовал фотографию со Слуцким и сообщил о его поддержке в своем Telegram-канале. «Ведомостям» Дегтярев сказал, что «не расстроен», а, напротив, «в прекрасном настроении»: «У меня есть поручение президента развивать Хабаровский край, укреплять там рейтинг власти, чтобы там был порядок».
Голосование за Слуцкого на съезде было безальтернативным. Из 87 делегатов съезда за нового председателя проголосовало 86.
Против Слуцкого выступил экс-депутат Госдумы и член высшего совета ЛДПР Александр Шерин, который досрочно публично заявил о намерении выдвинуть самого себя на лидерский пост. «Его не поддержал никто. И он покинул съезд. О выходе из партии пока не заявлял», – рассказал собеседник «Ведомостей» в ЛДПР. «Кто знает, если бы Шерин не нарушил нашу внутрипартийную договоренность [не обсуждать публично кадровые вопросы 40 дней после смерти Жириновского] <...> может быть, сегодня он получил бы другое количество голосов [в качестве председателя партии]», – сказал сам Слуцкий на съезде.
Будущее ЛДПР
Перед Слуцким и ЛДПР стоит задача «сохранить партию», говорит «Ведомостям» депутат Госдумы Ярослав Нилов: «Жириновский уникальный человек, и его не заменить, но у нас есть его опыт, наследие, прогнозы. Уже больше 40 дней его нет, но мы команда, мы решаем вопросы, мы двигаемся. Глядя на нас с небес, он будет доволен». Сам Нилов пока подписывает решения, которые принимает высший совет ЛДПР (ранее это была обязанность Жириновского).
Слуцкий обещал съезду модернизировать партию в вопросе регулярности взаимодействия с регионами центрального аппарата (его курирует депутат Алексей Диденко). Новый лидер недаром говорит об этом, объясняет близкий к ЛДПР политтехнолог: «Сейчас залог выживания партии в том, чтобы не растерять ее актив. На Дальнем Востоке были громкие случаи с выходом партийцев из рядов ЛДПР после митингов за бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, и нет гарантий, что с уходом Жириновского не пойдут другие».
Многие в партии рассчитывали, что после Жириновского партию может возглавить его сын Игорь Лебедев, но он не пошел на выборы в Госдуму, в том числе из-за того, что отец продвигал неопытных кандидатов, а теперь не поддерживает связь с ЛДПР и якобы уехал за границу. Об этом сказали три собеседника в партии, а сам Лебедев не ответил на звонки «Ведомостей». «Слуцкий – профессиональный аппаратчик, и руководство партией в нынешних условиях – это для него», – говорит один из собеседников «Ведомостей» в партии.
По опросу ВЦИОМа от августа 2021 г., Жириновский был самым узнаваемым из партийных лидеров (96%). Он лично возглавлял все предвыборные списки – даже в заксобрания и горсоветы. Слуцкий сообщил журналистам, что высший совет обсудит, стоит ли так делать и ему. По словам гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова, в России люди не знают Слуцкого, его известность, по ощущению социолога, «около нуля»: «Сейчас он получит трибуну, и все будет зависеть от того, как он ее использует».
Известность многолетних лидеров партий – Жириновского, Зюганова, Григория Явлинского («Яблоко») и других – объясняется тем, что они раскручивались в 1990-е гг., когда у оппозиции была большая роль в обществе и интерес к политике был выше, говорит политолог Алексей Макаркин. При этом до 2026 г. у ЛДПР еще есть время на перестройку, отмечает Федоров, ведь у партии на думских выборах будет парламентская льгота – т. е. право участвовать в них без сбора подписей.