Новым лидером ЛДПР стал проработавший с Жириновским почти 30 лет депутат Слуцкий

Многие в партии рассчитывали, что после Жириновского партию может возглавить его сын Игорь Лебедев, но он не пошел на выборы в Госдуму, в том числе из-за того, что отец продвигал неопытных кандидатов, а теперь не поддерживает связь с ЛДПР и якобы уехал за границу. Об этом сказали три собеседника в партии, а сам Лебедев не ответил на звонки «Ведомостей». «Слуцкий – профессиональный аппаратчик, и руководство партией в нынешних условиях – это для него», – говорит один из собеседников «Ведомостей» в партии.