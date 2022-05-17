На пост председателя ЛДПР претендуют экс-депутаты Шерин, Золочевский и шоумен Барецкий

На пост председателя ЛДПР претендуют экс-депутаты Шерин, Золочевский и шоумен БарецкийНикто из действующих политиков о намерении выдвинуться на эту должность не заявлял
Высший совет ЛДПР назначил на 27 мая внеочередной съезд – на нем будет решаться вопрос об избрании председателя партии в связи со смертью Владимира Жириновского. Согласно уставу ЛДПР, съезд может быть созван по инициативе двух третей реготделений: к середине дня 16 мая в партию поступило более 60 соответствующих обращений, сообщалось в Telegram-канале ЛДПР.
«Партия продолжит активную политическую деятельность и обязательно выполнит все задачи, которые оставил нам Владимир Жириновский», – заявил 16 мая журналистам Леонид Слуцкий, исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме после смерти партийного вождя.
Процедура предварительного выдвижения кандидатов уставом ЛДПР не предусмотрена: оно происходит непосредственно на съезде, напомнил «Ведомостям» пресс-секретарь партии Александр Дюпин. Тем не менее ряд партийцев уже заявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на должность председателя партии.
«Я могу судить только по СМИ. Заявления о планах баллотироваться на пост председателя ЛДПР делали экс-депутаты Госдумы Александр Шерин, Виталий Золочевский и [шоумен] Стас Барецкий. Оценить серьезность этих заявок я не берусь, все решит съезд», – сказал Дюпин.
Шерин, в частности, на своей странице в VK сообщил, что выдвинул свою кандидатуру на пост председателя партии заблаговременно, чтобы у членов партии было больше времени на ее обсуждение. «Решение было принято мной на основании пожеланий активистов партии из разных уголков России, а также ряда региональных координаторов, не побоявшихся оказать мне свою поддержку в личных беседах», – написал он.
Золочевский в своем Telegram-канале подчеркнул, что он заявил о своих амбициях раньше и предложил Шерину поддержать его, а взамен назначить того на пост заместителя председателя по вопросам обороны. Заявлений Барецкого в соцсетях «Ведомостям» обнаружить не удалось.
Но уже вечером 16 мая Шерин был освобожден от должности в аппарате ЛДПР, которую до этого занимал, – уполномоченного представителя высшего совета партии. Подпись под решением как председательствующий в высшем совете поставил депутат Госдумы Ярослав Нилов. Поводом для кадровых выводов в отношении Шерина стало нарушение договоренности о запрете публичного обсуждения организационно-кадровых решений в ЛДПР, которая была принята 6 апреля, в день смерти Жириновского.
Шерин подтвердил, что решение принято, отметив, что остается членом высшего совета ЛДПР, а аппаратная должность, с которой его убрали, «по сути, номинальная».
Никто из тех, кого близкие к администрации президента источники «Ведомостей» называли среди кандидатов на пост председателя партии, пока о своих амбициях не говорил. Среди возможных претендентов на пост председателя ЛДПР «Ведомости» называли ранее Слуцкого, Нилова, губернаторов Михаила Дегтярева (Хабаровский край) и Алексея Островского (Смоленская область), депутатов Госдумы Андрея Лугового, Алексея Диденко и др. Дегтярев 16 мая уже выступил с предложением о переносе центрального аппарата ЛДПР на восток страны, напомнив, что Жириновский всегда выступал за распределение органов власти по территории России.
Близкий к руководству ЛДПР источник в партии поясняет, что выборы председателя должны привлечь внимание за счет большого числа кандидатов, но в действительности партийцы ожидают увидеть в кресле главы Слуцкого или Дегтярева: «Между ними до сих пор идет кулуарная борьба».
17 мая Госдума прекратит действие мандата Владимира Жириновского и Слуцкий должен будет избавиться от приставки «врио» главы фракции. Ранее источник, близкий к руководству ЛДПР, среди основных кандидатов на вакантный мандат называл экс-депутата Андрея Свинцова.