На пост председателя ЛДПР претендуют экс-депутаты Шерин, Золочевский и шоумен Барецкий

Шерин, в частности, на своей странице в VK сообщил, что выдвинул свою кандидатуру на пост председателя партии заблаговременно, чтобы у членов партии было больше времени на ее обсуждение. «Решение было принято мной на основании пожеланий активистов партии из разных уголков России, а также ряда региональных координаторов, не побоявшихся оказать мне свою поддержку в личных беседах», – написал он.