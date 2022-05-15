Депутатские полномочия Владимира Жириновского прекратят 17 мая

Депутатские полномочия Владимира Жириновского прекратят 17 маяСо дня его смерти прошло 40 дней, и ЛДПР начинает распределять должности вождя
Высший совет ЛДПР 16 мая назначит съезд партии, на котором должен быть избран ее новый председатель. Об этом рассказал «Ведомостям» источник, близкий к руководству ЛДПР.
Должность председателя партии вакантна с тех пор, как 6 апреля умер бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщали, что съезд состоится 25 мая. Собеседник «Ведомостей» уточняет, что точная дата к вечеру 15 мая выбрана не была: «Это может быть 25, 27 мая или 1 июня. Мы сделаем так, чтобы было удобно представителям регионов».
По уставу ЛДПР съезд, если нет председателя, могут созвать 2/3 региональных отделений. «В ЛДПР ждут, что от представителей партии на местах, отделений уже днем 16 мая поступят соответствующие предложения, – отмечает источник. – Высший совет только утверждает решение, которое инициируют они».
«Пока таких предложений [о проведении съезда] не поступало, так как 40-й день [после смерти Жириновского] сегодня, – сказал «Ведомостям» зампред думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов. – Но региональные отделения находятся в разных часовых поясах. И утром будет понятно, поступили ли какие-то обращения. Высший совет работает оперативно и динамично, и, как только предложения будут, съезд будет назначен».
Как писали «Ведомости», все кадровые перемены в ЛДПР были заморожены, пока не пройдет 40 дней со дня смерти Жириновского. 17 мая Госдума прекратит действие мандата Владимира Жириновского, сказал источник, близкий к руководству ЛДПР, и подтвердил Нилов.
По словам источника «Ведомостей», среди основных кандидатов на вакантный мандат – Андрей Свинцов, который в партии курирует «ЛДПР-ТВ». Вопрос о передаче мандата неофициально обсуждался, сказал Нилов, у партии будет две недели после 17 мая, чтобы выбрать кандидатуру.
Кроме того, по словам источника «Ведомостей», 16 мая пройдет заседание фракции ЛДПР, но решать вопрос о том, кто станет ее лидером, не будут. Жириновский был не только председателем партии, но и руководителем фракции, а сейчас ЛДПР в Госдуме руководит Леонид Слуцкий. «Он должен избавиться от приставки «и. о.» лидера фракции, но не на заседании 16 мая, а не раньше, чем будут сложены депутатские полномочия с Жириновского», – говорит собеседник, близкий к ЛДПР.
Кроме того, Слуцкий, как писали ранее «Ведомости», является одним из главных претендентов на пост руководителя ЛДПР. Если на съезде его изберут и на должность председателя партии, то он будет совмещать сразу три должности. Слуцкий также является главой комитета Госдумы по международным делам.
«Для статусности ему нужны и партия, и фракция, и комитет, – считает политолог Константин Калачев. – Более того, как глава комитета и лидер фракции он нужен Госдуме, а Кремлю он нужен во всех трех ипостасях (в частности, как глава международного комитета он участвовал в переговорной группе по Украине. – «Ведомости»). Да и самому ему так комфортнее со всеми регалиями». Прежде, отмечает он, руководители партий так много должностей не совмещали – в частности, они не занимали должности глав комитетов.