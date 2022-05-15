Депутатские полномочия Владимира Жириновского прекратят 17 мая

«Для статусности ему нужны и партия, и фракция, и комитет, – считает политолог Константин Калачев. – Более того, как глава комитета и лидер фракции он нужен Госдуме, а Кремлю он нужен во всех трех ипостасях (в частности, как глава международного комитета он участвовал в переговорной группе по Украине. – «Ведомости»). Да и самому ему так комфортнее со всеми регалиями». Прежде, отмечает он, руководители партий так много должностей не совмещали – в частности, они не занимали должности глав комитетов.