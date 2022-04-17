ЛДПР хочет провести в устав «принцип оседлости»

Никто не может запретить людям, которые побывали в других партиях, состоять в коллегиальных органах управления, к примеру в высшем совете ЛДПР, отметил он. Конечно, есть те, «кто поменял свою точку зрения и пошел по пути с ЛДПР», отметил Шерин: «Но председатель – это тот, кто всех должен представлять и в ком ни у кого не должно возникать сомнений». Кроме того, именно председатель партии имеет значительные полномочия, в том числе кадровые – например, предлагает съезду кандидатов в члены высшего совета.