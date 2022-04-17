ЛДПР хочет провести в устав «принцип оседлости»Партия намерена отгородиться от сторонних кадров
ЛДПР не будет инициировать съезд и какие-либо изменения в партии, пока не пройдет 40 дней со дня смерти Владимира Жириновского, т. е. как минимум до 16 мая. Об этом рассказал «Ведомостям» собеседник, близкий к ЛДПР. «Соответствующие договоренности достигнуты на высоком уровне», – уточнил он. Основным переговорщиком по этому вопросу выступил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий – с 6 апреля он также по решению фракции исполняет обязанности ее руководителя вместо Жириновского.
Позиции и. о. председателя партии – а Жириновский совмещал должности – по уставу ЛДПР не существует. 15 апреля ТАСС распространил заявление думской фракции, из которого следует, что руководство ЛДПР обсуждает возможную корректировку основного партийного документа. «В связи с многочисленными «новостями» по поводу возможного избрания нового руководства ЛДПР (имеется в виду председатель партии. – «Ведомости») возникло предложение о поправке в устав партии о том, чтобы исключить возможность занимать руководящие должности в ЛДПР для людей, которые прежде были членами других партий России. Данную корректировку необходимо будет обсудить на ближайшем съезде ЛДПР», – говорится в заявлении.
Вопрос о возможном изменении устава возник «естественным образом», говорит близкий к ЛДПР собеседник «Ведомостей», этого мнения придерживаются многие в партии. «Всегда было бесспорно, что ЛДПР возглавляет Владимир Вольфович Жириновский, который партию создал, поэтому никакие соответствующие нормы о требованиях к лидеру партии в уставе и не прописывались», – заявил «Ведомостям» член высшего совета ЛДПР, экс-депутат Госдумы Александр Шерин. Жириновский руководил сначала ЛДПСС (1989–1992 гг.), а затем бессменно – ЛДПР и делегировал другие важные должности. К примеру, его сын Игорь Лебедев с 2000 по 2011 гг. был лидером фракции ЛДПР в Госдуме. В нынешний созыв Лебедев избираться не стал.
В случае с председателем партии, как считает Шерин, должен действовать «принцип оседлости» – по аналогии с тем, что действует для лиц, которые претендуют на госдолжности. Но если тем обязательно жить определенное время в России, то лидеру ЛДПР – состоять в партии.
«И если раньше такие нормы, как членство в партии, стаж в партии, не прописывались, то теперь их надо конкретизировать, – говорит Шерин. – К примеру, стоит разрешить претендовать на должность председателя только после стажа в 10 лет, если человек никогда не состоял в другой партии».
Никто не может запретить людям, которые побывали в других партиях, состоять в коллегиальных органах управления, к примеру в высшем совете ЛДПР, отметил он. Конечно, есть те, «кто поменял свою точку зрения и пошел по пути с ЛДПР», отметил Шерин: «Но председатель – это тот, кто всех должен представлять и в ком ни у кого не должно возникать сомнений». Кроме того, именно председатель партии имеет значительные полномочия, в том числе кадровые – например, предлагает съезду кандидатов в члены высшего совета.
В уставах парламентских партий такого ограничения для руководства сейчас нет, говорит юрист Олег Захаров. Но запрет на вступление в партию тех, кто когда-то состоял в другой политической структуре, может рассматриваться как «явное ограничение прав», отмечает он. «По тем же причинам вряд ли возможна дискриминация внутри партии, выделение членов партии с разными правами», – считает Захаров.
Формализовать подобные подходы к избранию руководства партии вряд ли получится, говорит Захаров: «А если пойдут таким путем, эти нормы можно будет оспорить в суде или в Минюсте. Хотя ничто не мешает использовать такой подход де-факто, без оформления. Мотивы и предпочтения, по которым партия выбирает себе руководителей, неподсудны».
В ЛДПР «много грамотных членов партии, которые ясно определили свое политическое кредо и придерживаются [его всю] сознательную жизнь», заявил Шерин, подчеркнув, что сам состоит в партии с 1999 г. По его словам, такие поправки предложены, чтобы всем было ясно, что «ЛДПР не нуждается ни в чьем покровительстве и не испытывает кадрового голода». Но они направлены «не под кого-то или против кого-то», добавил Шерин.
Мысли о корректировке устава возникли после того, как в СМИ начали писать о кандидатах, которые якобы могут претендовать на лидерскую должность в партии, говорят два близких к ЛДПР собеседника. Среди них СМИ называли гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, лидера партии «Родина» Алексея Журавлева (сейчас состоит во фракции ЛДПР), телеведущего Владимира Соловьева и др. Впрочем, не могут похвастаться достаточным стажем даже те, кто сейчас избран от партии на различные должности.
В отсутствие председателя оперативное руководство партией осуществляет коллегиальный орган – высший совет ЛДПР. Его прежде возглавлял Жириновский. Теперь его заседания ведет заместитель руководителя высшего совета – глава думского комитета по труду Ярослав Нилов. Аппарат ЛДПР также возглавлял Жириновский. Сейчас его работу координирует глава думского комитета по региональной политике Алексей Диденко – он назначен первым заместителем руководителя аппарата ЛДПР.