Начали обсуждаться возможные преемники лидера ЛДПР

Нельзя говорить о каком-то одном кандидате как о приоритетном, ведь окончательное решение не принято, говорит источник «Ведомостей» в госструктурах, отмечая среди «первых лиц» ЛДПР, которые могут быть номинированы, не только Лугового и Нилова, но также председателя думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого (также начал карьеру вне ЛДПР) и одного из ближайших соратников Жириновского – губернатора Смоленской области Алексея Островского (правда, в 2021 г. он не вошел в партсписки ЛДПР на выборах в Госдуму). Все собеседники «Ведомостей» в ЛДПР говорят, что никаких юридических шагов по подготовке к смене лидера партии не происходит. Пока поднимать и формализовывать вопрос неэтично, подчеркивают партийцы и выражают надежду на то, что Жириновский снова «встанет в строй», как сказал «Ведомостям» один из них.