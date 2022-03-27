Начали обсуждаться возможные преемники лидера ЛДПР

Начали обсуждаться возможные преемники лидера ЛДПРСреди них – Михаил Дегтярев, Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Андрей Луговой и Леонид Слуцкий
На случай продолжительной болезни Владимира Жириновского обсуждаются возможные преемники на посту лидера партии. Среди кандидатов на это место собеседник в Госдуме и два источника, близких к администрации президента (АП), называют Михаила Дегтярева. Он в начале 2000-х гг. начинал карьеру в молодежной организации партии «Единство» в Самарской области, но в областную, а затем и в Госдуму избрался от ЛДПР, в 2021 г. стал губернатором Хабаровского края от партии Жириновского, набрав 56% голосов.
На случай, если потребуется выбрать председателем ЛДПР Дегтярева, прорабатываются варианты возвращения его в Москву, говорит собеседник в Охотном Ряду. Но до принятого решения еще далеко, отмечает еще один близкий к Госдуме собеседник «Ведомостей».
Второй кандидат – Андрей Луговой, говорят источники «Ведомостей». Как и в случае с Дегтяревым, начало его политической карьеры не связано с Жириновским. Впервые он был избран в Госдуму в 2007 г., причем сразу со второй строчки предвыборного списка ЛДПР. Это произошло после гибели в 2006 г. бежавшего в Великобританию сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. По данным СМИ, Литвиненко сотрудничал с британской разведкой MI6, в его отравлении Скотленд-Ярд обвинял Лугового.
Среди других кандидатов, утверждают источник в Госдуме и источник, близкий к АП, глава думского комитета по труду Ярослав Нилов и глава комитета по региональной политике Алексей Диденко. Оба они начали политическую карьеру в ЛДПР. Эти две кандидатуры обсуждаются, но менее предпочтительны, считает близкий к АП источник «Ведомостей».
Собеседник, близкий к АП, говорит, что вопрос о новом лидере ЛДПР поднимался еще до парламентских выборов 2021 г., но сейчас стал более актуальным. По его словам, на кадровой скамейке все четыре вышеназванных представителя ЛДПР. «Но в любом случае это все будет неравноценная замена Жириновскому», – подчеркивает он.
Нельзя говорить о каком-то одном кандидате как о приоритетном, ведь окончательное решение не принято, говорит источник «Ведомостей» в госструктурах, отмечая среди «первых лиц» ЛДПР, которые могут быть номинированы, не только Лугового и Нилова, но также председателя думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого (также начал карьеру вне ЛДПР) и одного из ближайших соратников Жириновского – губернатора Смоленской области Алексея Островского (правда, в 2021 г. он не вошел в партсписки ЛДПР на выборах в Госдуму). Все собеседники «Ведомостей» в ЛДПР говорят, что никаких юридических шагов по подготовке к смене лидера партии не происходит. Пока поднимать и формализовывать вопрос неэтично, подчеркивают партийцы и выражают надежду на то, что Жириновский снова «встанет в строй», как сказал «Ведомостям» один из них.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Дегтярева. Нилов сказал «Ведомостям», что «такие вещи обсуждать неэтично»: «Дай бог здоровья Жириновскому! Если же кто-то обсуждает такие вещи, то время все равно расставит все по своим местам». Диденко отказался от комментариев, но высказал «пожелание скорейшего выздоровления Жириновскому». Луговой отказался от комментариев.
Разговоров о смене лидера ЛДПР не ведется, для всех в партии Жириновский – бесспорный лидер и у всех оптимистичный настрой, говорит пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин. По его словам, сейчас состояние Жириновского тяжелое, но стабильное: «У него уже не коронавирус. Сейчас появились последствия, которые спровоцировал коронавирус, их лечение требует времени, организму нужно восстановление, и врачи используют разные методики. О том, как его лечат, мы не говорим принципиально». В партии «никто не заикается» о преемниках Жириновского, поскольку он остается для всех непререкаемым авторитетом, отмечает Дюпин. Кто сейчас из партии общается с Жириновским, Дюпин не раскрывает, но отмечает, что решения принимаются коллегиально высшим советом партии.
«Нилов среди названных политиков самый опытный парламентарий. Дегтярев самый статусный, однако как губернатор он победил в полностью расчищенном поле. Луговой самый известный и скандальный. Но в целом Жириновский незаменим», – говорит президент Центра политтехнологий Борис Макаренко.
Партии обычно объединяются вокруг общей идеологии, а ЛДПР формировалась вокруг Жириновского, это партия лидерская, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Прежде всего среди избирателей была востребована специфическая политическая коммуникация Жириновского», – отмечает он. За 30 лет существования партии у него были диаметрально противоположные воззрения: «От необходимости монархии до демократии». Поэтому преемник Жириновского мог бы предложить возможность такой же специфической коммуникации, как и он, считает Костин.
Жириновский находится в больнице со 2 февраля. 25 марта Telegram-канал Mash сообщил о его смерти со ссылкой на анонимные источники, что сразу было опровергнуто. «Он [Жириновский] жив. Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него», – сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Опроверг эту информацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.