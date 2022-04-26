Депутат Госдумы Леонид Слуцкий может стать основным претендентом на пост главы ЛДПР

Также пока официально не решен вопрос с тем, кто получит депутатский мандат Жириновского. Он заседал в Госдуме с первого созыва и до сих пор не лишен мандата. В случае смерти депутата палата обязана принять постановление по этому вопросу. Обычно это всегда происходит на первом же заседании после смерти, так как голосование по факту техническое и не требует обсуждений. Мандатная комиссия, как следует из базы данных Госдумы, соответствующий документ подготовила уже 6 апреля.