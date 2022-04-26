Депутат Госдумы Леонид Слуцкий может стать основным претендентом на пост главы ЛДПР

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий может стать основным претендентом на пост главы ЛДПРОфициальное решение будет объявлено не раньше конца мая
Основным и, по сути, единственным претендентом на пост председателя ЛДПР после смерти 6 апреля бессменного вождя партии стал Леонид Слуцкий. Об этом рассказал «Ведомостям» источник, близкий к администрации президента (АП), а также два собеседника в Госдуме. «В ЛДПР принимают его как компромиссную фигуру и готовы с ним работать», – сказал один из этих источников. С 6 апреля Слуцкий занимает должность и. о. лидера фракции – ранее ею также руководил основатель ЛДПР Владимир Жириновский.
Среди возможных претендентов на пост председателя ЛДПР «Ведомости» называли ранее Слуцкого, а также губернаторов Михаила Дегтярева и Алексея Островского, депутатов Госдумы Андрея Лугового, Ярослава Нилова, Алексея Диденко и других партийцев. Дегтярев был одним из тех, кто наиболее активно доказывал, что готов руководить партией, утверждает собеседник в Госдуме и подтверждает источник, близкий к АП. Официально представители ЛДПР комментировать эту информацию отказались.
Также пока официально не решен вопрос с тем, кто получит депутатский мандат Жириновского. Он заседал в Госдуме с первого созыва и до сих пор не лишен мандата. В случае смерти депутата палата обязана принять постановление по этому вопросу. Обычно это всегда происходит на первом же заседании после смерти, так как голосование по факту техническое и не требует обсуждений. Мандатная комиссия, как следует из базы данных Госдумы, соответствующий документ подготовила уже 6 апреля.
После того как Госдума примет решение о прекращении его полномочий в связи со смертью, у ЛДПР по закону будет 14 дней, чтобы самостоятельно предложить Центризбиркому свою кандидатуру для замещения вакантного мандата из выборного списка партии, напомнил «Ведомостям» зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Если сделано это не будет, комиссия самостоятельно будет принимать решение о передаче мандата. Булаев пояснил, что в законе не прописан срок, в который лишить полномочий умершего депутата должна сама палата.
Председатель мандатной комиссии Госдумы Отари Аршба сообщил «Ведомостям», что регламент предписывает комиссии в течение двух недель после смерти подать документы для постановления, что ими и было сделано. «В какой срок палата это рассмотрит, закон не устанавливает. Мы просто не успели, в крайний день перед каникулами, 20 апреля, у нас было 54 вопроса, мы вернемся к постановлению о лишении мандата сразу после майских праздников», – сказал Аршба.
Первое заседание Госдумы после праздников пройдет 17 мая. При этом 40 дней со дня смерти Жириновского истекают 15 мая – именно до этого времени представители фракции ЛДПР говорили, что не обсуждают никакие вопросы, кроме как связанные с похоронами и траурными мероприятиями. Как поясняет источник, близкий к партии, ЛДПР попросила оттянуть этот вопрос.
Среди возможных претендентов на мандат другой собеседник в партии называет не прошедших в 2021 г. в Госдуму экс-депутатов Андрея Свинцова, Александра Шерина и Сергея Жигарева. «Пока по поводу передачи мандата мы никаких рассуждений опубличивать не будем. Но, конечно, фракция сама примет решение, кому его передать. Дожидаться решения ЦИК не будем», – сказал пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин.
В подготовке статьи участвовали Максим Иванов и Елена Мухаметшина