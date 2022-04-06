Власть в ЛДПР после смерти Жириновского не будет сосредоточена в руках одного человека

«Как и большинство наших граждан, я впервые увидел Владимира Жириновского по телевизору. Не могу сказать, что мне была близка его риторика, но она цепляла, его заявления были очень яркими, подчас провокационными, совсем не похожими на выступления большинства политиков той поры.<...> И еще. Он был в чем-то наивным, даже беззащитным человеком. Помню, как он радовался пойманной в пруду в Завидове рыбе, куда я пригласил руководителей парламентских фракций. «Поверьте, я никогда ничего подобного не ловил», – с восторгом сказал Владимир Вольфович.»

Дмитрий Медведев экс-президент России