Власть в ЛДПР после смерти Жириновского не будет сосредоточена в руках одного человека

Власть в ЛДПР после смерти Жириновского не будет сосредоточена в руках одного человекаБессменный вождь старейшей партии России умер после долгой болезни
Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский со 2 февраля находился в больнице, где лечился от коронавируса. В последнее время в СМИ появлялись слухи о смерти политика, а 6 апреля информацию подтвердил спикер Госдумы Вячеслав Володин: на заседании Госдумы он сообщил о смерти Жириновского и объявил минуту молчания. Соболезнования выразили президент Владимир Путин, глава правительства Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и многие другие, включая коллег по парламенту, с которыми он работал с 1993 г.
«В целом, хотя [у нас] и были разные взгляды, в трудные минуты у нас была общая цель укрепления российской государственности, забота о нашей национальной безопасности, – сказал один из немногих депутатов, оставшихся с первого созыва, лидер КПРФ Геннадий Зюганов. – Замены такого рода ярким политикам в ЛДПР я не вижу». «Это удар для всей России, для армии его сторонников», – сообщила 6 апреля пресс-служба ЛДПР.
Официальной информации о месте и времени похорон политика не было, но источник ТАСС в партии сообщил, что Жириновского похоронят на Троекуровском кладбище. Прощание с политиком состоится в Колонном зале Дома Союзов 8 апреля. «РИА Новости» со ссылкой на источник в РПЦ сообщают, что патриарх Кирилл совершит отпевание Жириновского утром 8 апреля в храме Христа Спасителя.
«Умеет говорить, логично строить свою речь, обещать направо-налево и так же запрещать налево-направо. Да не мучайте вы меня, ну что вы.»
Жириновский давно сосредоточил в своих руках всю власть в ЛДПР: он был председателем партии, главой ее коллегиального органа – высшего совета, отвечающего за финансы центрального аппарата, а также фракции в Госдуме. Хотя он и делился функционалом – к примеру, с 2000 по 2011 г. Игорь Лебедев, сын партийного лидера, руководил ЛДПР в Госдуме. Жириновский символизировал партию – он неизменно возглавлял ее списки на выборах всех уровней.
Именно поэтому эксперты называют партию вождистской. Президент Центра политических технологий Борис Макаренко уверен, что «заменить Жириновского не может никто». «Кого бы ни нашли на эту роль, это не Жириновский. ЛДПР – это авторский проект, и преемника будут неизменно сравнивать не в пользу последнего», – говорит он.
«Демагог, очень опытный, очень умный, который все разыгрывает из себя того человека, который вывел либерально-демократическую партию [в люди].»
Но замену искать придется, хотя в ЛДПР утверждают, что не будут делать этого 40 дней. Уже 6 апреля на заседании фракции депутаты единогласно назначили исполняющим обязанности руководителя фракции председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого, который сейчас участвует в переговорной группе с Украиной, сказал первый зампред фракции Ярослав Нилов.
Источник в Госдуме считает назначение Слуцкого знаком: возможно, фракцию будет возглавлять один человек, а партию – другой. «Возглавить партию сможет только кто-то из партийных функционеров, а политиков, сравнимых с Жириновским по харизме, там нет. Поэтому идея в том, что кто-то из реально весомых парламентариев будет вести парламентскую работу, в то время как саму партию будет спасать некий по-настоящему яркий, неординарный человек со стороны», – говорит собеседник, близкий к Старой площади.
«У нас много политиков, людей очень опытных уже <...>. Зюганов Геннадий Андреевич <...>. Хорошо известен Жириновский, он такой эпатирующий и талантливый человек, но я могу сказать, что очень много здравых предложений звучит от него. Здравых вполне.»
При такой структуре более статусной и доверенной фигурой, скорее всего, будет лидер фракции, полагает директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев: «Это гарантирует регулярные выходы в медиа с комментированием повестки. Фракция – это еще и протокол встреч с главой государства, премьером и т. д.». Разведение партии и фракции – это техническое решение в условиях отсутствия очевидного кандидата.
Источники «Ведомостей» называли среди возможных преемников лидера ЛДПР (не уточняя, на какой должности) широкий круг кандидатов: губернаторов Хабаровского края Михаила Дегтярева (выходец из молодежки «Единой России») и Смоленской области Алексея Островского, депутатов Алексея Диденко (30 марта высший совет партии назначил его первым заместителем руководителя в аппарате ЛДПР), Нилова, Слуцкого и Андрея Лугового. Называют и телеведущего Владимира Соловьева (на звонки не ответил). Но со многими из них есть сложности, ведь, к примеру, Дегтярев и Островский не были в партсписке на выборах в Госдуму в 2021 г., а значит, не могли бы возглавить фракцию.
«Как и большинство наших граждан, я впервые увидел Владимира Жириновского по телевизору. Не могу сказать, что мне была близка его риторика, но она цепляла, его заявления были очень яркими, подчас провокационными, совсем не похожими на выступления большинства политиков той поры.<...> И еще. Он был в чем-то наивным, даже беззащитным человеком. Помню, как он радовался пойманной в пруду в Завидове рыбе, куда я пригласил руководителей парламентских фракций. «Поверьте, я никогда ничего подобного не ловил», – с восторгом сказал Владимир Вольфович.»
Дегтярев скоро может встретиться с Путиным, говорит собеседник, близкий к администрации президента, и подтверждает источник в окружении губернатора. «Жириновский никуда не денется, он что-то вроде символа партии, а Дегтярев – его ученик», – говорит один из собеседников.
Политолог Дмитрий Орешкин отмечает, что ЛДПР постоянно замыкала на себе около 10% электората и именно поэтому нельзя просто пустить существование партии на самотек.