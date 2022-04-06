Смерть оратора

В конце концов, кто как не лидер ЛДПР много раз говорил, что Россия должна укреплять центральную власть и экономить на выборах губернаторов? Так и в 2021 г. от отмечал, что главы регионов, «по сути, наместники президента»: «Де-факто они, в первую очередь, перед ним и отчитываются, а он может любого из них снять с работы. Да и выборы в нынешнем виде – это практически назначение и есть».