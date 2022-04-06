Смерть оратора

Смерть оратораВладимир Жириновский еще всех удивит
Владимир Жириновский – пожалуй, один из самых эпатажных системных политиков современной России – своей болезнью, а затем и смертью смог всех удивить. Ведь умер не вовремя. Как, в конце концов, политик, мечтавший, что русский солдат омоет сапоги в Индийском океане, может умереть, когда страна ведет наступательные бои?
В декабре прошлого года Жириновский почти точно предсказал, когда начнется активная фаза конфликта России с Западом из-за Украины. На «пророческие выступления» лидера ЛДПР люди обратили – и не в первый раз – больше внимания, чем на его болезнь, а затем – сообщения СМИ о смерти. Хотя в больнице в тяжелом состоянии лидер ЛДПР находился больше месяца.
«Ястреб» с Охотного Ряда, харизматичный, в отличие от многих его коллег, только приобрел после начала украинской спецоперации. Рейтинг Жириновского резко вырос с 29,1 до 45,9% (по ВЦИОМу) в то время, пока он лежал на больничной койке. И неслучайно: за 32 года люди выучили лидера старейшей партии страны лучше, чем многих других политиков России.
Даже если Жириновского нет, избиратели (те, кто голосуют за других кандидатов или не голосуют вовсе) знают, что бы он сказал. ЛДПСС (как партия Жириновского называлась до 1992 г.), конечно, не была близка либеральным взглядам. Ее лидер осуждал Беловежские соглашения Ельцина – Кравчука – Шушкевича, видел «будущее Финляндии в составе России» – ну или хотя бы «возрождение и укрепление Российского государства в границах СССР на 1977 г.».
Его ораторское искусство, которое в своем соболезновании отметил президент Владимир Путин, и «имперские» замашки хорошо ложились на общественное настроение россиян в самом начале 1990-х и, вероятно, стали бы востребованы. Сложно представить, чтобы ЛДПР повторила успех 1993 г., когда первый и единственный раз на российских выборах заняла первое место. Но могла бы приблизиться к этому результату. Теперь уход Жириновского стал вызовом для ЛДПР.
Следующему лидеру партии, кто бы из линейки запасных изнутри или снаружи ЛДПР не занял эту должность, придется непросто. Ни у одного из тех, кто обсуждается на Охотном Ряду и Старой площади, нет шансов на этом этапе сравниться с Жириновским по политическому опыту, политическому весу как внутри ЛДПР, так и за ее пределами. Смена – это задел на будущее, если, конечно, получится удержать и консолидировать ЛДПР.
Это вызов и для политической системы России, которая, конечно, не привыкла к жизни без Жириновского – между прочим, рекордсмена по участию в президентских выборах и главного кандидата (несмотря на весь свой антирейтинг) для тех, кто не готов голосовать ни за власть, ни за оппозицию.
Но Жириновский своим политическим чутьем нас всех может еще удивить.
В конце концов, кто как не лидер ЛДПР много раз говорил, что Россия должна укреплять центральную власть и экономить на выборах губернаторов? Так и в 2021 г. от отмечал, что главы регионов, «по сути, наместники президента»: «Де-факто они, в первую очередь, перед ним и отчитываются, а он может любого из них снять с работы. Да и выборы в нынешнем виде – это практически назначение и есть».
И если не отмена, то перенос каких-то электоральных процедур произойдет, ЛДПР сможет снова вспомнить о заслугах своего вождя.