Захарова назвала «подлостью» нежелание давать Украине статус кандидата в ЕС
Большинство стран ЕС выразили протест по поводу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, что является подлостью на фоне их прямо противоположных заявлений последние годы, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала заявление премьер-министра Италии Марио Драги, который накануне сообщил, что предоставление сейчас Украине статуса кандидата на вхождение в ЕС не предвидится из-за возражений большинства стран.
«Они обещали вступление Украины в свои ряды каждый год, говорили, что "теперь еще на полшага, еще на полсантиметра, еще на один миллиметр вы ближе к своей заветной цели, которую мы вам же навязали", эта самая евроинтеграция. Где же были эти самые политики, которые сейчас убеждают граждан Украины и киевский режим, что они не готовы их принять, а Украина не готова никуда вступать?» — отметила Захарова.
На пресс-конференции по итогам саммита ЕС итальянский премьер также заявил, что Еврокомиссия рассматривает введение ускоренной процедуры предоставления Украине статуса кандидата. «Путь, который сейчас не существует, но его можно предложить, и ЕК подготовит доклад [по этому поводу]», — отметил Драги.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС еще 28 февраля, через четыре дня после начала военной спецоперации. На следующий день Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса страны — кандидата на вступление. 21 марта заявку Киева начали рассматривать на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе. 19 апреля Евросоюз получил от Киева первую часть заполненной анкеты-опросника для получения статуса кандидата, 9 мая — вторую.
Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять несколько десятилетий, даже если Киев в ближайшее время получит статус страны-кандидата. С ним согласился министр-делегат при МИД Франции по делам Европы Клеман Бон, уточнив, что процесс вступления рискует растянуться на 15-20 лет и до этого стране было бы целесообразно предложить какие-то привилегии.