Захарова назвала «подлостью» нежелание давать Украине статус кандидата в ЕС

«Они обещали вступление Украины в свои ряды каждый год, говорили, что "теперь еще на полшага, еще на полсантиметра, еще на один миллиметр вы ближе к своей заветной цели, которую мы вам же навязали", эта самая евроинтеграция. Где же были эти самые политики, которые сейчас убеждают граждан Украины и киевский режим, что они не готовы их принять, а Украина не готова никуда вступать?» — отметила Захарова.