Драги: крупные страны ЕС выступают против предоставления Украине статуса кандидата

Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять несколько десятилетий, даже если Киев в ближайшее время получит статус страны-кандидата. С ним согласился министр-делегат при МИД Франции по делам Европы Клеман Бон, уточнив, что процесс вступления рискует растянуться на 15-20 лет и до этого стране было бы целесообразно предложить какие-то привилегии.