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Драги: крупные страны ЕС выступают против предоставления Украине статуса кандидата

Ведомости

Большинство крупных стран Евросоюза, исключая Италию, выступают против того, чтобы Украина получила статус кандидата в члены ЕС. Об этом сказал итальянский премьер-министр Марио Драги после внеочередного саммита ЕС, сообщает местное издание Ansa.

«Я поддерживаю с самого начала вхождение Украины в ЕС. Все крупные страны ЕС возражают против статуса кандидата Украины в ЕС, исключая Италию. <...> Мы можем запросить статус кандидата, но сейчас это не предвидится из-за возражения стран», — сказал Драги.

При этом он добавил, что Еврокомиссия рассматривает вариант с ускоренной процедурой принятия Украины в ЕС и готовит доклад по этому поводу.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС еще 28 февраля, через четыре дня после начала военной спецоперации. На следующий день Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса страны — кандидата на вступление. 21 марта заявку Киева начали рассматривать на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе. 19 апреля Евросоюз получил от Киева первую часть заполненной анкеты-опросника для получения статуса кандидата, 9 мая — вторую.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять несколько десятилетий, даже если Киев в ближайшее время получит статус страны-кандидата. С ним согласился министр-делегат при МИД Франции по делам Европы Клеман Бон, уточнив, что процесс вступления рискует растянуться на 15-20 лет и до этого стране было бы целесообразно предложить какие-то привилегии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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