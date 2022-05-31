Драги: крупные страны ЕС выступают против предоставления Украине статуса кандидата
Большинство крупных стран Евросоюза, исключая Италию, выступают против того, чтобы Украина получила статус кандидата в члены ЕС. Об этом сказал итальянский премьер-министр Марио Драги после внеочередного саммита ЕС, сообщает местное издание Ansa.
«Я поддерживаю с самого начала вхождение Украины в ЕС. Все крупные страны ЕС возражают против статуса кандидата Украины в ЕС, исключая Италию. <...> Мы можем запросить статус кандидата, но сейчас это не предвидится из-за возражения стран», — сказал Драги.
При этом он добавил, что Еврокомиссия рассматривает вариант с ускоренной процедурой принятия Украины в ЕС и готовит доклад по этому поводу.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС еще 28 февраля, через четыре дня после начала военной спецоперации. На следующий день Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса страны — кандидата на вступление. 21 марта заявку Киева начали рассматривать на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе. 19 апреля Евросоюз получил от Киева первую часть заполненной анкеты-опросника для получения статуса кандидата, 9 мая — вторую.
Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять несколько десятилетий, даже если Киев в ближайшее время получит статус страны-кандидата. С ним согласился министр-делегат при МИД Франции по делам Европы Клеман Бон, уточнив, что процесс вступления рискует растянуться на 15-20 лет и до этого стране было бы целесообразно предложить какие-то привилегии.