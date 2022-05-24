Польша пригрозила Германии потерей доверия из-за ситуации с Украиной
Германия потеряет доверие среди союзников, если не поддержит заявку Украины на предоставление ей статуса страны — кандидата на вступление в Евросоюз, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции с германской коллегой Анналеной Бербок.
«Мы надеемся, что Германия возьмет на себя такую роль, поможет Украине победить Россию и поддержит в конечном итоге украинскую заявку на предоставление статуса кандидата — этому нет альтернативы. Иначе Германия в значительной степени потеряет доверие», — подчеркнул Рау (цитата по ТАСС).
Он также призвал Германию взять на себя руководящую роль в выстраивании системы безопасности в Европе, которая будет учитывать интересы Украины и «будет направлена против России».
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля, через четыре дня после начала военной спецоперации России на украинской территории. Уже на следующий день Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса страны — кандидата на вступление. 21 марта заявку Киева начали рассматривать на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.
19 апреля Евросоюз получил от Киева первую часть заполненной анкеты-опросника для получения статуса кандидата, 9 мая — вторую. 17 мая президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Зеленским, содержание которого приводилось на сайте Елисейского дворца, подтвердил, что Евросоюз рассмотрит заявку Украины на вступление во время Европейского совета в июне на основании мнения Еврокомиссии.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее подчеркнул, что ЕС оказывает «быструю и прагматичную» поддержку Украине, но вступление в союз — длительный процесс. При этом он подтвердил будущую помощь Евросоюза в послевоенном восстановлении Украины, которое, по его словам, будет стоить «миллиарды», а также призвал создать соответствующий фонд.