Газета
Политика

Польша пригрозила Германии потерей доверия из-за ситуации с Украиной

Ведомости

Германия потеряет доверие среди союзников, если не поддержит заявку Украины на предоставление ей статуса страны — кандидата на вступление в Евросоюз, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции с германской коллегой Анналеной Бербок.

«Мы надеемся, что Германия возьмет на себя такую роль, поможет Украине победить Россию и поддержит в конечном итоге украинскую заявку на предоставление статуса кандидата — этому нет альтернативы. Иначе Германия в значительной степени потеряет доверие», — подчеркнул Рау (цитата по ТАСС).

Он также призвал Германию взять на себя руководящую роль в выстраивании системы безопасности в Европе, которая будет учитывать интересы Украины и «будет направлена против России».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля, через четыре дня после начала военной спецоперации России на украинской территории. Уже на следующий день Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса страны — кандидата на вступление. 21 марта заявку Киева начали рассматривать на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.

19 апреля Евросоюз получил от Киева первую часть заполненной анкеты-опросника для получения статуса кандидата, 9 мая — вторую. 17 мая президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Зеленским, содержание которого приводилось на сайте Елисейского дворца, подтвердил, что Евросоюз рассмотрит заявку Украины на вступление во время Европейского совета в июне на основании мнения Еврокомиссии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее подчеркнул, что ЕС оказывает «быструю и прагматичную» поддержку Украине, но вступление в союз — длительный процесс. При этом он подтвердил будущую помощь Евросоюза в послевоенном восстановлении Украины, которое, по его словам, будет стоить «миллиарды», а также призвал создать соответствующий фонд.

Ранее по теме: МИД Норвегии отклонил призыв Польши делиться с Украиной доходами

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных