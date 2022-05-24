Польша пригрозила Германии потерей доверия из-за ситуации с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля, через четыре дня после начала военной спецоперации России на украинской территории. Уже на следующий день Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса страны — кандидата на вступление. 21 марта заявку Киева начали рассматривать на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.