МИД Норвегии отклонил призыв Польши делиться с Украиной доходами

Экономика Норвегии страдает из-за падения фондового рынка и увеличения цен на электроэнергию и бензин, несмотря на рост доходов Норвегии от экспорта нефти. Об этом заявил государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон, сообщает Aftenposten. Так он отреагировал на призыв Польши делиться с Украиной резко возросшими доходами от нефти.



«Хотя в результате войны на Украине доходы от продажи нефти увеличились, объем [Государственного "нефтчного" пенсионного] фонда [,куда идут сверхдоходы от экспорта энергоносителей,] упал. С нового года объем фонда уменьшился примерно на 550 млрд норвежских крон ($56,1 млрд. — "Ведомости"), отчасти из-за падения фондового рынка», — Сказал Вад Петерсон.