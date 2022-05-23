МИД Норвегии отклонил призыв Польши делиться с Украиной доходами
Экономика Норвегии страдает из-за падения фондового рынка и увеличения цен на электроэнергию и бензин, несмотря на рост доходов Норвегии от экспорта нефти. Об этом заявил государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон, сообщает Aftenposten. Так он отреагировал на призыв Польши делиться с Украиной резко возросшими доходами от нефти.
«Хотя в результате войны на Украине доходы от продажи нефти увеличились, объем [Государственного "нефтчного" пенсионного] фонда [,куда идут сверхдоходы от экспорта энергоносителей,] упал. С нового года объем фонда уменьшился примерно на 550 млрд норвежских крон ($56,1 млрд. — "Ведомости"), отчасти из-за падения фондового рынка», — Сказал Вад Петерсон.
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Норвегия должна «немедленно поделиться» с Украиной прибылью, которую получает от продажи нефти и газа. По словам Моравецкого, на фоне роста цен на энергоносители в связи с ситуацией на Украине скандинавская страна «жирует», «избыточной, гигантской прибылью». «Это ненормально и несправедливо», — подчеркнул премьер Польши.
По данным Aftenposten, в 2022 г. доходы Норвегии от нефтегазового сектора достигнут 933 млрд норвежских крон (около $95,2 млрд). Увеличение, таким образом, составило 237%.