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МИД Норвегии отклонил призыв Польши делиться с Украиной доходами

Ведомости

Экономика Норвегии страдает из-за падения фондового рынка и увеличения цен на электроэнергию и бензин, несмотря на рост доходов Норвегии от экспорта нефти. Об этом заявил государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон, сообщает Aftenposten. Так он отреагировал на призыв Польши делиться с Украиной резко возросшими доходами от нефти.

«Хотя в результате войны на Украине доходы от продажи нефти увеличились, объем [Государственного "нефтчного" пенсионного] фонда [,куда идут сверхдоходы от экспорта энергоносителей,] упал. С нового года объем фонда уменьшился примерно на 550 млрд норвежских крон ($56,1 млрд. — "Ведомости"), отчасти из-за падения фондового рынка», — Сказал Вад Петерсон.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Норвегия должна «немедленно поделиться» с Украиной прибылью, которую получает от продажи нефти и газа. По словам Моравецкого, на фоне роста цен на энергоносители в связи с ситуацией на Украине скандинавская страна «жирует», «избыточной, гигантской прибылью». «Это ненормально и несправедливо», — подчеркнул премьер Польши.

По данным Aftenposten, в 2022 г. доходы Норвегии от нефтегазового сектора достигнут 933 млрд норвежских крон (около $95,2 млрд). Увеличение, таким образом, составило 237%.

Ранее по теме: Премьер Польши призвал Норвегию делиться прибылью от продажи нефти и газа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных