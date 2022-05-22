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Экономика

Премьер Польши призвал Норвегию делиться прибылью от продажи нефти и газа

Ведомости

Норвегия должна «немедленно поделиться» прибылью, которую получает от продажи нефти и газа, заявил на встрече молодежной группы премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ТАСС. 

В результате ситуации на Украине Норвегия «опосредованно жирует», считает польский премьер. По его словам, избыточная прибыль от нефти и газа превысит 100 млрд евро.

«Они должны немедленно поделиться этой избыточной, гигантской прибылью. Это ненормально и несправедливо», — сказал Моравецкий.

Норвегия в особенности должна разделить эту прибыль с Украиной, передает также слова Моравецкого Bloomberg. «Должны ли мы платить Норвегии гигантские деньги за газ — в четыре или пять раз больше, чем мы платили год назад? Это болезнь», — сказал он. 

По словам премьера, зависящая от угля Польша планирует перейти на возобновляемые источники энергии и атомную энергию, отказавшись от поставок нефти и газа сначала из России, а затем из арабских стран. 

В этом году Польша завершит строительство газопровода из Норвегии, который должен помочь стране заменить поставки топлива из России после отказа республики оплачивать газ в рублях, отмечает агентство.

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Еврокомиссия подготовила план энергосбережения, который будет действовать в случае резкого прекращения поставок российского газа, писала испанская газета El Pais. Согласно документу, страны с альтернативными источниками поставок должны будут делиться газом с другими государствами. 

«Брюссель предупреждает, что в случае чрезвычайной ситуации меры коснутся почти всех партнеров ЕС, потому что те, у кого есть другие источники поставок, такие как Испания, должны будут делиться своим газом со странами, пострадавшими от российского сокращения», — говорится в статье.

Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля перевести оплату поставок газа недружественным странам в рубли. В конце апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что они не оплатили топливо в рублях. Компания «Газпром экспорт» уведомила финскую Gasum о приостановке поставок топлива в страну с 21 мая. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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