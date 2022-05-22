Премьер Польши призвал Норвегию делиться прибылью от продажи нефти и газа
Норвегия должна «немедленно поделиться» прибылью, которую получает от продажи нефти и газа, заявил на встрече молодежной группы премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.
В результате ситуации на Украине Норвегия «опосредованно жирует», считает польский премьер. По его словам, избыточная прибыль от нефти и газа превысит 100 млрд евро.
«Они должны немедленно поделиться этой избыточной, гигантской прибылью. Это ненормально и несправедливо», — сказал Моравецкий.
Норвегия в особенности должна разделить эту прибыль с Украиной, передает также слова Моравецкого Bloomberg. «Должны ли мы платить Норвегии гигантские деньги за газ — в четыре или пять раз больше, чем мы платили год назад? Это болезнь», — сказал он.
По словам премьера, зависящая от угля Польша планирует перейти на возобновляемые источники энергии и атомную энергию, отказавшись от поставок нефти и газа сначала из России, а затем из арабских стран.
В этом году Польша завершит строительство газопровода из Норвегии, который должен помочь стране заменить поставки топлива из России после отказа республики оплачивать газ в рублях, отмечает агентство.
Еврокомиссия подготовила план энергосбережения, который будет действовать в случае резкого прекращения поставок российского газа, писала испанская газета El Pais. Согласно документу, страны с альтернативными источниками поставок должны будут делиться газом с другими государствами.
«Брюссель предупреждает, что в случае чрезвычайной ситуации меры коснутся почти всех партнеров ЕС, потому что те, у кого есть другие источники поставок, такие как Испания, должны будут делиться своим газом со странами, пострадавшими от российского сокращения», — говорится в статье.
Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля перевести оплату поставок газа недружественным странам в рубли. В конце апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что они не оплатили топливо в рублях. Компания «Газпром экспорт» уведомила финскую Gasum о приостановке поставок топлива в страну с 21 мая.