Премьер Польши призвал Норвегию делиться прибылью от продажи нефти и газа

Норвегия в особенности должна разделить эту прибыль с Украиной, передает также слова Моравецкого Bloomberg. «Должны ли мы платить Норвегии гигантские деньги за газ — в четыре или пять раз больше, чем мы платили год назад? Это болезнь», — сказал он.