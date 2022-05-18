ЕС планирует сократить потребление энергии для снижения зависимости от России
Евросоюз планирует на 13% сократить потребление энергии в рамках сокращения зависимости от российских энергоресурсов, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен представила доработанный план Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов к 2027 г. Помимо сокращения потребления энергии комиссия предлагает странам ЕС делать совместные закупки ресурсов, военной техники и вооружений, чтобы избежать конкуренции, обязать устанавливать солнечные батареи на всех общественных и коммерческих зданиях с 2025 г. и на новых жилых домах с 2029 г. и другие меры. Для отказа от российских энергоресурсов Евросоюзу потребуются 300 млрд евро дополнительных инвестиций, рассказала Фон дер Ляйен.
Потребление стран ЕС российского газа в 2021 г. составило свыше 150 млрд куб. м, что превышает порядка 40% от всего поставляемого газа. С помощью этих мер Еврокомиссия рассчитывает к 2027-2030 гг. заместить треть российского газа за счет альтернативных источников.
После начала спецоперации на Украине власти Евросоюза неоднократно поднимали вопрос отказа от российских энергоносителей, в том числе от нефти и природного газа. Эмбарго на газ обсуждалось в рамках готовящегося шестого пакета санкций в отношении России, но страны ЕС до сих пор не пришли к консенсусу по этому вопросу.
17 мая президент России Владимир Путин отметил, что, отказываясь от российских энергоносителей, европейские страны игнорируют наносимый собственной экономике урон.