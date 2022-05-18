ЕС планирует сократить потребление энергии для снижения зависимости от России

Фон дер Ляйен представила доработанный план Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов к 2027 г. Помимо сокращения потребления энергии комиссия предлагает странам ЕС делать совместные закупки ресурсов, военной техники и вооружений, чтобы избежать конкуренции, обязать устанавливать солнечные батареи на всех общественных и коммерческих зданиях с 2025 г. и на новых жилых домах с 2029 г. и другие меры. Для отказа от российских энергоресурсов Евросоюзу потребуются 300 млрд евро дополнительных инвестиций, рассказала Фон дер Ляйен.