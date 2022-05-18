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Экономика

ЕС планирует сократить потребление энергии для снижения зависимости от России

Ведомости

Евросоюз планирует на 13% сократить потребление энергии в рамках сокращения зависимости от российских энергоресурсов, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен представила доработанный план Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов к 2027 г. Помимо сокращения потребления энергии комиссия предлагает странам ЕС делать совместные закупки ресурсов, военной техники и вооружений, чтобы избежать конкуренции, обязать устанавливать солнечные батареи на всех общественных и коммерческих зданиях с 2025 г. и на новых жилых домах с 2029 г. и другие меры. Для отказа от российских энергоресурсов Евросоюзу потребуются 300 млрд евро дополнительных инвестиций, рассказала Фон дер Ляйен.

Потребление стран ЕС российского газа в 2021 г. составило свыше 150 млрд куб. м, что превышает порядка 40% от всего поставляемого газа. С помощью этих мер Еврокомиссия рассчитывает к 2027-2030 гг. заместить треть российского газа за счет альтернативных источников.

После начала спецоперации на Украине власти Евросоюза неоднократно поднимали вопрос отказа от российских энергоносителей, в том числе от нефти и природного газа. Эмбарго на газ обсуждалось в рамках готовящегося шестого пакета санкций в отношении России, но страны ЕС до сих пор не пришли к консенсусу по этому вопросу.

17 мая президент России Владимир Путин отметил, что, отказываясь от российских энергоносителей, европейские страны игнорируют наносимый собственной экономике урон.  

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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