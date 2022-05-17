Путин назвал «экономическим самоубийством» политику Европы в энергетической сфере
Политика европейских стран в энергетической сфере — это «экономическое самоубийство», заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтяной отрасли.
«Очевидно, что вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдет и возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство — это, конечно же, внутреннее дело европейских стран», — подчеркнул Путин (цитата по ТАСС). По его словам, рост цен на энергоносители может бесповоротно подорвать конкурентоспособность значительной части европейской промышленности.
Глава государства отметил, что, отказываясь от российских энергоносителей, европейские страны игнорируют наносимый собственной экономике урон. «Очевидно, что некоторые государства ЕС, в энергобалансе которых доля российских углеводородов особенно высока, не смогут этого сделать достаточно долго, [не смогут] отказаться от нашей нефти», — добавил он.
Глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек ранее заявлял, что Германия пока не готова к полному эмбарго на российский газ. По его словам, преждевременный отказ от этого российского топлива может «нарушить цепочки поставок». Хабек добавил, что на пути снижения зависимости от российского газа у Германии «еще много работы».
Financial Times также сообщала со ссылкой на расчеты Еврокомиссии, что ускоренный переход на «чистые» источники энергии и быстрый отказ от российских поставок энергоносителей на фоне конфликта на Украине обойдется ЕС в 195 млрд евро. Сам орган может опубликовать соответствующие предложения и расчеты 18 мая, однако к тому моменту они могут быть скорректированы.