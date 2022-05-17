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Экономика

Путин назвал «экономическим самоубийством» политику Европы в энергетической сфере

Ведомости

Политика европейских стран в энергетической сфере — это «экономическое самоубийство», заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтяной отрасли.

«Очевидно, что вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдет и возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство — это, конечно же, внутреннее дело европейских стран», — подчеркнул Путин (цитата по ТАСС). По его словам, рост цен на энергоносители может бесповоротно подорвать конкурентоспособность значительной части европейской промышленности.

Глава государства отметил, что, отказываясь от российских энергоносителей, европейские страны игнорируют наносимый собственной экономике урон. «Очевидно, что некоторые государства ЕС, в энергобалансе которых доля российских углеводородов особенно высока, не смогут этого сделать достаточно долго, [не смогут] отказаться от нашей нефти», — добавил он.

Глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек ранее заявлял, что Германия пока не готова к полному эмбарго на российский газ. По его словам, преждевременный отказ от этого российского топлива может «нарушить цепочки поставок». Хабек добавил, что на пути снижения зависимости от российского газа у Германии «еще много работы».

Financial Times также сообщала со ссылкой на расчеты Еврокомиссии, что ускоренный переход на «чистые» источники энергии и быстрый отказ от российских поставок энергоносителей на фоне конфликта на Украине обойдется ЕС в 195 млрд евро. Сам орган может опубликовать соответствующие предложения и расчеты 18 мая, однако к тому моменту они могут быть скорректированы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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