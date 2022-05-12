Глава минэкономики ФРГ заявил о неготовности страны к полному эмбарго на газ из России

«Если произойдет так, что российские поставки выпадут, наши газохранилища заполнены на 40%. Через европейские терминалы СПГ поставляются другие объемы. Предпосылки, которые мы должны создать, во-первых, на случай, если российские поставки прекратятся, и мы переживем зиму — их тоже пока нет», — объяснил министр. Более того, даже допускаемое Германией эмбарго на российские нефтепродукты и нефть «произойдет не так, что это будет незаметно», так как «это рост цен и разрыв торговых цепочек».