Глава минэкономики ФРГ заявил о неготовности страны к полному эмбарго на газ из России
Германия пока не готова к полному эмбарго на российский газ, заявил вице-канцлер ФРГ, глава минэкономики страны Роберт Хабек.
«Мы не можем ввести в настоящее время газовое эмбарго. Мы еще находимся довольно далеко [от возможности его достичь]», — сказал Хабек (цитата по «РИА Новости»), отметив, что преждевременный отказ от этого российского топлива может «нарушить цепочки поставок». Хабек добавил, что на пути снижения зависимости от российского газа у Германии «еще много работы».
«Если произойдет так, что российские поставки выпадут, наши газохранилища заполнены на 40%. Через европейские терминалы СПГ поставляются другие объемы. Предпосылки, которые мы должны создать, во-первых, на случай, если российские поставки прекратятся, и мы переживем зиму — их тоже пока нет», — объяснил министр. Более того, даже допускаемое Германией эмбарго на российские нефтепродукты и нефть «произойдет не так, что это будет незаметно», так как «это рост цен и разрыв торговых цепочек».
«Нам нужно быстрее создавать инфраструктуру [для альтернативных поставок]», — сказал Хабек.
Ранее сегодня Financial Times сообщила со ссылкой на расчеты Еврокомиссии, что ускоренный переход на чистые источники энергии и быстрый отказ от российских поставок энергоносителей на фоне конфликта на Украине обойдется ЕС в 195 млрд евро. Сам орган может опубликовать соответствующие предложения и расчеты 18 мая, однако к тому моменту они могут быть скорректированы.
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна была объявить о санкциях в рамках очередного пакета – подразумевалось, что в него войдут поэтапное эмбарго на российскую нефть и отключение от SWIFT еще нескольких банков. По данным источников Reuters, постоянным представителям стран ЕС не удалось достичь соглашения по этому вопросу. Единого решения не удалось достичь из-за того, что ряд стран опасаются последствий сырьевого эмбарго.