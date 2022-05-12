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Глава минэкономики ФРГ заявил о неготовности страны к полному эмбарго на газ из России

Ведомости

Германия пока не готова к полному эмбарго на российский газ, заявил вице-канцлер ФРГ, глава минэкономики страны Роберт Хабек.

«Мы не можем ввести в настоящее время газовое эмбарго. Мы еще находимся довольно далеко [от возможности его достичь]», — сказал Хабек (цитата по «РИА Новости»), отметив, что преждевременный отказ от этого российского топлива может «нарушить цепочки поставок». Хабек добавил, что на пути снижения зависимости от российского газа у Германии «еще много работы».

«Если произойдет так, что российские поставки выпадут, наши газохранилища заполнены на 40%. Через европейские терминалы СПГ поставляются другие объемы. Предпосылки, которые мы должны создать, во-первых, на случай, если российские поставки прекратятся, и мы переживем зиму — их тоже пока нет», — объяснил министр. Более того, даже допускаемое Германией эмбарго на российские нефтепродукты и нефть «произойдет не так, что это будет незаметно», так как «это рост цен и разрыв торговых цепочек».

«Нам нужно быстрее создавать инфраструктуру [для альтернативных поставок]», — сказал Хабек.

Ранее сегодня Financial Times сообщила со ссылкой на расчеты Еврокомиссии, что ускоренный переход на чистые источники энергии и быстрый отказ от российских поставок энергоносителей на фоне конфликта на Украине обойдется ЕС в 195 млрд евро. Сам орган может опубликовать соответствующие предложения и расчеты 18 мая, однако к тому моменту они могут быть скорректированы.

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна была объявить о санкциях в рамках очередного пакета – подразумевалось, что в него войдут поэтапное эмбарго на российскую нефть и отключение от SWIFT еще нескольких банков. По данным источников Reuters, постоянным представителям стран ЕС не удалось достичь соглашения по этому вопросу. Единого решения не удалось достичь из-за того, что ряд стран опасаются последствий сырьевого эмбарго.

Ранее по теме: FT узнала рассчитанную ЕК стоимость отказа от энергоносителей из России
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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