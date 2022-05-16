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Главы МИД стран ЕС снова не согласовали шестой пакет антироссийских санкций

Ведомости

Министры иностранных дел стран - членов ЕС снова не согласовали шестой пакет санкций в отношении России, обсуждения продолжатся, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи. 8 мая Bloomberg сообщил, что члены Евросоюза не смогли договориться об условиях нового санкционного пакета, однако обсуждения продолжаются.

«Мы обсудили санкции против России. Мы продолжаем дискуссии... Сегодня принять решение не представилось возможным», — заявил Боррель (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что дискуссии продолжатся на уровне постоянных представителей стран ЕС.

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в новом пакете предлагается поэтапно вводить эмбарго на поставки российской нефти, отключить от системы SWIFT Сбербанк и еще два крупных российских банка, а также ввести ряд других ограничений.

Ранее сегодня Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Германия намерена до конца 2022 г. прекратить импорт нефти из России, даже если странам Евросоюза не удастся договориться об эмбарго в рамках шестого пакета санкций. По данным министерства экономики Германии, доля России в потреблении нефти в стране уже снизилась до 12% с примерно 35% на конец февраля — время начала спецоперации на Украине.

Ранее по теме: Bloomberg: несколько стран ЕС предложили отсрочить нефтяное эмбарго против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных