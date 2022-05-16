Главы МИД стран ЕС снова не согласовали шестой пакет антироссийских санкций
Министры иностранных дел стран - членов ЕС снова не согласовали шестой пакет санкций в отношении России, обсуждения продолжатся, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи. 8 мая Bloomberg сообщил, что члены Евросоюза не смогли договориться об условиях нового санкционного пакета, однако обсуждения продолжаются.
«Мы обсудили санкции против России. Мы продолжаем дискуссии... Сегодня принять решение не представилось возможным», — заявил Боррель (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что дискуссии продолжатся на уровне постоянных представителей стран ЕС.
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в новом пакете предлагается поэтапно вводить эмбарго на поставки российской нефти, отключить от системы SWIFT Сбербанк и еще два крупных российских банка, а также ввести ряд других ограничений.
Ранее сегодня Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Германия намерена до конца 2022 г. прекратить импорт нефти из России, даже если странам Евросоюза не удастся договориться об эмбарго в рамках шестого пакета санкций. По данным министерства экономики Германии, доля России в потреблении нефти в стране уже снизилась до 12% с примерно 35% на конец февраля — время начала спецоперации на Украине.