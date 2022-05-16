Bloomberg узнал о планах Германии отказаться от российской нефти до конца 2022 года
Германия намерена до конца 2022 г. прекратить импорт нефти из России, даже если странам Евросоюза не удастся договориться об эмбарго в рамках шестого пакета санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в немецком правительстве.
По данным собеседников агентства, Берлин ведет работу по заключению сделок с неназванными альтернативными поставщиками и планирует решить логистические вопросы в течение семи месяцев. По данным министерства экономики Германии, доля России в потреблении нефти в стране уже снизилась до 12% с примерно 35% на конец февраля — время начала спецоперации на Украине.
Оставшиеся объемы включают в основном мощности НПЗ в Шведте, который контролируется «Роснефтью». По информации Bloomberg, власти ФРГ рассматривают возможность взять НПЗ под контроль.
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в шестом пакете санкций предлагается поэтапно ввести эмбарго на российскую нефть, отключить от системы SWIFT Сбербанк и еще два крупных российских банка, а также ввести ряд других ограничений. 8 мая Bloomberg сообщил, что страны – члены Евросоюза не смогли договориться об условиях шестого пакета санкций против России.
13 мая агентство со ссылкой на источники передавало, что ряд стран ЕС предложили отсрочить введение эмбарго на российскую нефть и одобрить шестой пакет санкций без него. Принятие такого решения возможно в случае, если страны не смогут убедить Венгрию поддержать эмбарго.