Bloomberg узнал о планах Германии отказаться от российской нефти до конца 2022 года

По данным собеседников агентства, Берлин ведет работу по заключению сделок с неназванными альтернативными поставщиками и планирует решить логистические вопросы в течение семи месяцев. По данным министерства экономики Германии, доля России в потреблении нефти в стране уже снизилась до 12% с примерно 35% на конец февраля — время начала спецоперации на Украине.