DPA: ЕС откажется от санкций на транспортировку российской нефти
Евросоюз исключил из шестого пакета санкций запрет на транспортировку на транспортировку российской нефти в третьи страны судами, принадлежащими странам – членам ЕС. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.
По данным агентства, для принятия такого решения нужно согласование на международном уровне, включая G7. Греция, Кипр и Мальта продолжают выступать против запрета, так как по их мнению это решение поставит в невыгодное положение их судоходные компании. Запрет на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть, в шестом пакете санкций остается.
9 мая Bloomberg сообщал, что Евросоюз может исключить из шестого пакета запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны судами стран-членов ЕС. Греции принадлежит 26% танкеров мира по вместимости, уточняло издание. В первоначальном варианте санкций предполагался вариант запрета транспортировки российской нефти, в том числе путем перевалки «судно-судно».
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в шестом пакете санкций предлагается поэтапно ввести эмбарго на российскую нефть, отключить от системы SWIFT Сбербанк и еще два крупных российских банка, а также ввести ряд других ограничений. 8 мая Bloomberg сообщил, что страны – члены Евросоюза не смогли договориться об условиях шестого пакета санкций против России.