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DPA: ЕС откажется от санкций на транспортировку российской нефти

Ведомости

Евросоюз исключил из шестого пакета санкций запрет на транспортировку на транспортировку российской нефти в третьи страны судами, принадлежащими странам – членам ЕС. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

По данным агентства, для принятия такого решения нужно согласование на международном уровне, включая G7. Греция, Кипр и Мальта продолжают выступать против запрета, так как по их мнению это решение поставит в невыгодное положение их судоходные компании. Запрет на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть, в шестом пакете санкций остается.

9 мая Bloomberg сообщал, что Евросоюз может исключить из шестого пакета запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны судами стран-членов ЕС. Греции принадлежит 26% танкеров мира по вместимости, уточняло издание. В первоначальном варианте санкций предполагался вариант запрета транспортировки российской нефти, в том числе путем перевалки «судно-судно».

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в шестом пакете санкций предлагается поэтапно ввести эмбарго на российскую нефть, отключить от системы SWIFT Сбербанк и еще два крупных российских банка, а также ввести ряд других ограничений. 8 мая Bloomberg сообщил, что страны – члены Евросоюза не смогли договориться об условиях шестого пакета санкций против России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных