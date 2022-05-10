DPA: ЕС откажется от санкций на транспортировку российской нефти

По данным агентства, для принятия такого решения нужно согласование на международном уровне, включая G7. Греция, Кипр и Мальта продолжают выступать против запрета, так как по их мнению это решение поставит в невыгодное положение их судоходные компании. Запрет на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть, в шестом пакете санкций остается.