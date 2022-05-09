Страны ЕС могут отказаться от запрета на перевозку российской нефти своими судами

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в шестом пакете санкций предлагается поэтапно ввести эмбарго на российскую нефть, отключить от системы SWIFT Сбербанк и еще два крупных российских банка, а также ввести ряд других ограничений. 8 мая Bloomberg сообщил, что страны – члены Евросоюза не смогли договориться об условиях шестого пакета санкций против России.