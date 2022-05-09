Страны ЕС могут отказаться от запрета на перевозку российской нефти своими судами
Евросоюз может исключить из шестого пакета антироссийских санкций запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны судами, принадлежащими странам – членам ЕС. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Среди государств ЕС, выступивших против этого запрета, была Греция, экономика которой в значительной степени зависит от судоходства. Греции принадлежит 26% танкеров мира по вместимости, пишет Bloomberg. В своем первоначальном варианте антироссийских санкций Евросоюз хотел запретить транспортировку российской нефти, в том числе путем перевалки «судно-судно», в третьи страны.
Собеседники Bloomberg утверждают, что в разработке в ЕС находится альтернативный вид санкций – запрет европейским компаниям страховать перевозящие российскую нефть суда.
Против запрета на российскую нефть выступает Венгрия. По словам собеседников Bloomberg, позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана продиктована желанием страны получить гарантии энергетической безопасности в случае эмбарго на российскую нефть.
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в шестом пакете санкций предлагается поэтапно ввести эмбарго на российскую нефть, отключить от системы SWIFT Сбербанк и еще два крупных российских банка, а также ввести ряд других ограничений. 8 мая Bloomberg сообщил, что страны – члены Евросоюза не смогли договориться об условиях шестого пакета санкций против России.