Глава Еврокомиссии сообщила о планах ввести эмбарго на российскую нефть
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 мая объявит о поэтапном введении эмбарго на российскую нефть, а также об ограничениях в отношении Сбербанка и других банков России. Ее выступление размещено на сайте Еврокомиссии.
Сбербанк и еще два крупных банка планируется отключить от SWIFT. Под ограничения попадут российские военные и три государственных телеканала.
Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в шестой пакет санкций войдут ограничения в отношении еще нескольких банков, их планируют отключить от SWIFT. Санкции также затронут импорт нефти. Ранее Боррель заявил, что решения о введении нефтяного эмбарго в отношении России, которая обеспечивает до 25% поставок этого сырья в ЕС, в рамках шестого пакета санкций можно ожидать на саммите Евросоюза 30 и 31 мая.
Reuters сообщил, что Еврокомиссия может разрешить Венгрии и Словакии не вводить эмбарго на российскую нефть из-за высокой зависимости этих стран от поставок из России. Один из собеседников издания отметил, что такой шаг может привести к тому, что другие страны также могут потребовать освобождения от эмбарго. По данным AFP, Болгария и Чехия планируют запросить исключения из эмбарго. WSJ также сообщил о планах ЕС отказаться от поставок нефти из России на полгода и прекратить импорт энергоносителя к концу 2022 г.