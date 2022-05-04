WSJ: новые санкции ЕС предполагают отказ от импорта нефти из России
В шестом пакете антироссийских санкций ЕС предлагается на полгода отказаться от поставок нефти из России и прекратить импорт к концу 2022 г., сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на двух осведомленных чиновников. Представители стран — членов ЕС планируют обсудить это 4 мая и могут принять решение на этой неделе.
«Центральным элементом пакета является предложение о том, чтобы страны — члены блока прекратили импортировать российскую сырую нефть в течение шести месяцев и не закупали больше российских нефтепродуктов к концу этого года», — сообщили источники издания (цитата по «РИА Новости»).
По их словам, Венгрии и Словакии дадут 20 месяцев на отказ от импорта нефти из России, на такие же льготы претендуют Чехия и Болгария. Для принятия санкций за них должны проголосовать все 27 стран ЕС.
Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в шестой пакет санкций войдут ограничения в отношении еще нескольких банков, их планируют отключить от SWIFT. Санкции также затронут импорт нефти. Ранее Боррель заявил, что решения о введении нефтяного эмбарго в отношении России, которая обеспечивает до 25% поставок этого сырья в ЕС, в рамках шестого пакета санкций можно ожидать на саммите Евросоюза 30 и 31 мая.
Reuters сообщил, что Еврокомиссия может разрешить Венгрии и Словакии не вводить эмбарго на российскую нефть из-за высокой зависимости этих стран от поставок из России. Один из собеседников издания отметил, что такой шаг может привести к тому, что другие страны также могут потребовать освобождения от эмбарго. По данным AFP, Болгария и Чехия планируют запросить исключения из эмбарго.