WSJ: новые санкции ЕС предполагают отказ от импорта нефти из России

Reuters сообщил, что Еврокомиссия может разрешить Венгрии и Словакии не вводить эмбарго на российскую нефть из-за высокой зависимости этих стран от поставок из России. Один из собеседников издания отметил, что такой шаг может привести к тому, что другие страны также могут потребовать освобождения от эмбарго. По данным AFP, Болгария и Чехия планируют запросить исключения из эмбарго.