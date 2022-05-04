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WSJ: новые санкции ЕС предполагают отказ от импорта нефти из России

Ведомости

В шестом пакете антироссийских санкций ЕС предлагается на полгода отказаться от поставок нефти из России и прекратить импорт к концу 2022 г., сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на двух осведомленных чиновников. Представители стран — членов ЕС планируют обсудить это 4 мая и могут принять решение на этой неделе.

«Центральным элементом пакета является предложение о том, чтобы страны — члены блока прекратили импортировать российскую сырую нефть в течение шести месяцев и не закупали больше российских нефтепродуктов к концу этого года», — сообщили источники издания (цитата по «РИА Новости»).

По их словам, Венгрии и Словакии дадут 20 месяцев на отказ от импорта нефти из России, на такие же льготы претендуют Чехия и Болгария. Для принятия санкций за них должны проголосовать все 27 стран ЕС.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в шестой пакет санкций войдут ограничения в отношении еще нескольких банков, их планируют отключить от SWIFT. Санкции также затронут импорт нефти. Ранее Боррель заявил, что решения о введении нефтяного эмбарго в отношении России, которая обеспечивает до 25% поставок этого сырья в ЕС, в рамках шестого пакета санкций можно ожидать на саммите Евросоюза 30 и 31 мая.

Reuters сообщил, что Еврокомиссия может разрешить Венгрии и Словакии не вводить эмбарго на российскую нефть из-за высокой зависимости этих стран от поставок из России. Один из собеседников издания отметил, что такой шаг может привести к тому, что другие страны также могут потребовать освобождения от эмбарго. По данным AFP, Болгария и Чехия планируют запросить исключения из эмбарго.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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